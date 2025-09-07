Pomračenje Mjeseca vidljivo iz Srpske, ali samo ako se razvedri

Potpuno pomračenje Mjeseca moći će da se posmatra večeras i iz Republike Srpske ukoliko to dozvoli vrijeme, rekla je profesor fizike Andreana Kovačević Ćurić.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Početak polusijenke počinje po lokalnom vremenu u 17.28 časova, a početak sijenke u 18.27 časova, s tim da se to odvija ispod horizonta i ne može se vidjeti. Potpuno pomračenje počinje u 19.30 časova biće vidljivo ako dozvoli vrijeme", rekla je Kovačević Đurić.

Prema njenim riječima, maksimum pomračenja je u 20.11 časova, a potpuno pomračenje se završava u 20.52 časova.

"Ovaj dio Evrope pokriven je laganim oblacima koji ne nose kišu i ne vide se na radaru, ali ometaju posmatranje", navela je Kovačević Ćurić i dodala da ćemo priliku da gledamo potpuno pomračenje Mjeseca ponovo imati za tri godine.

Sve faze pomračenja moći će da se posmatra iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se vidjeti ni iz Sjeverne ni iz Južne Amerike.

Prema procjenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.

Za vrijeme pomračenja Mjesec prolazi kroz Zemljinu sjenku, a do njegove površine od Sunčeve bijele svjetlosti kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mjesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva "krvavi Mjesec".

Pomračenje Mjeseca se prati golim okom.

(Srna)