Spektakl na nebu: U nedjelju potpuno pomračenje mjeseca

Potpuno pomračenje Mjeseca moći će da se posmatra u nedjelju 7. septembra, saopšteno je iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković" iz Beograda.

Iz ovog društva su saopštili da će se u Srbiji Mjesec djelimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim časovima.

Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. časova



Sve faze pomračenja moći će da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, a neće se vidjeti ni iz Sjeverne ni iz Južne Amerike, prenosi Tanjug.



Prema procjenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto stanovnika Zemlje.

Za vrijeme pomračenja Mjesec prolazi kroz Zemljinu sjenku, a do njegove površine od Sunčeve bijele svjetlosti kroz Zemljinu atmosferu prolazi samo crvena boja, pa Mjesec ima bakarnocrvenu boju, zbog čega se na Zapadu često naziva "krvavi Mjesec".



Pomračenje Mjeseca se prati golim okom.

