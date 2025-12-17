15 najskupljih i 15 najjeftinijih gradova na svijetu: Ovako izgleda svakodnevni život u metropolama

Saznajte koje svjetske metropole lokalci smatraju najskupljim za svakodnevni život i koje su gradovi gdje se najviše isplati živjeti, prema globalnoj anketi više od 18.000 stanovnika.

Izvor: Muellek/mapman/agsaz/shutterstock

Globalna anketa koju je organizovao Time Out otkriva kako lokalni stanovnici doživljavaju troškove svakodnevnog života u svojim gradovima, ocjenjujući pristupačnost cena za obroke, kafu, izlazak u bar, film ili kulturu. Rezultati su zanimljivi jer pokazuju kako ljudi koji zaista žive u tim sredinama percipiraju stvarne troškove svakodnevnog urbanog života, ne samo statistike iz baza podataka, već utiske onih koji plaćaju račune i žive tu svakodnevno, piše Time Out Worldwide.

Kako je anketa rađena?

Anketa je obuhvatila lokalne stanovnike u preko 100 gradova širom svijeta, koji su ocjenjivali pristupačnost osnovnih dnevnih aktivnosti, od jela u restoranu, preko kafe do izlaska na piće ili kulturnih događaja. Na osnovu procenta odgovornih da su troškovi "povoljni" ili "jeftini", sastavljena je lista najskupljih i najpristupačnijih gradova za život prema lokalima.

Izvor: Natalia Bostan/Shutterstock

15 najskupljih gradova na svijetu prema lokalima

Lokalci su ocijenili sljedeće gradove kao najteže za život kad je reč o dnevnim troškovima:

Seul, Južna Koreja - glavni grad sa vrlo visokim cenama restorana i izlazaka.

Istanbul, Turska - nekada pristupačan, sada skuplji zbog inflacije i životnih troškova.

Oslo, Norveška - niske ocjene pristupačnosti restorana i društvenih mjesta.

Stokholm, Švedska - skupi dnevni troškovi uprkos visokom standardu.

Kjoto, Japan - tradicionalna i turistička destinacija sa sve većim cijenama.

Atina, Grčka - metropola sa rastućim troškovima svakodnevnih usluga.

Sidnej, Australija - poznat po visokom standardu i troškovima.

Okland, Novi Zeland - troškovi hrane i zabave daleko iznad prosjeka.

Minhen, Njemačka - jedan od evropskih centara sa visokim životnim troškovima.

Briizbejn, Australija - grad koji je zadržao visoke troškove života.

Los Anđeles, SAD - visoka cijena izlazaka i restorana.

Singapur - gužve, infrastruktura i skupi sadržaji utiču na troškove.

London, UK - poznat kao veoma skup za noćni život.

Vankuver, Kanada - visoki troškovi usluga i zabave.

Majami, SAD - troškovi restorana i pića približavaju vrhu liste.

Ove metropole, pored visokih cijena za stanovanje, često imaju i visoke troškove za svakodnevne aktivnosti, što lokalci posebno ističu.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

15 najjeftinijih gradova prema lokalima

Na drugom kraju skale su gradovi gdje lokalci kažu da je pristupačnije živjeti i provoditi se:

Medeljin, Kolumbija - lokalci ističu da je hranjenje u restoranu i kafa vrlo povoljna.

Bogota, Kolumbija - i ovde su troškovi napuštanja kuće vrlo pristupačni.

Peking, Kina - pozorišne predstave po veoma niskim cijenama.

New Orleans, SAD - odlična scena uživo koja ne opterećuje budžet.

Napulj, Italija - veliki procenat lokalaca kaže da je hrana i piće povoljno.

Hanoj, Vijetnam - česte pristupačne ponude gradskog života.

Čiang Maj, Tajland - poznat po jeftinoj kulturi kafića.

Šangaj, Kina - veliki grad sa niskim cenama ulaznica za kulturu.

Lima, Peru - povoljno za svakodnevne aktivnosti.

Džakarta, Indonezija - lokalci ističu niske troškove pića.

Johanesburg, Južna Afrika - prilike za jeftinije izlaske.

Bangkok, Tajland - poznat po povoljnom noćnom životu.

Abu Dabi, UAE - luksuz može biti pristupačan po lokalnim mjerilima.

Santjago, Čile - dobar balans troškova i aktivnosti.

Keјp Taun, Južna Afrika - popularan za život zbog nižih cijena.

Izvor: Elena_Suvorova/Shutterstock

Šta ovo zaista znači

Ova lista ne meri troškove stanovanja i najma, već se fokusira na stvarne troškove svakodnevnih aktivnosti na koje lokalci često troše novac, od pića i hrane do kulture i zabave. Način na koji se lokalci osjećaju prema svojim gradovima daje jedinstvenu perspektivu o tome šta znači živeti u nekom mjestu, a ne samo posjetiti ga.