Proglašeno 100 najboljih gradova na svijetu: Na 1. mjestu metropola koja u 2026. osvaja kvalitetom života

Proglašeno 100 najboljih gradova na svijetu: Na 1. mjestu metropola koja u 2026. osvaja kvalitetom života

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Svake godine kompanija Resonance Consultancy pravi rang listu 100 najboljih gradova na svijetu.

Proglašeno 100 najboljih gradova na svijetu Izvor: William Barton/Shutterstock
  • London ostaje na vrhu liste gradova.
  • Njujork i Pariz ga prate na visokim pozicijama.
  • Grad privlači posetioce i kapital.

World's Best Cities je godišnje takmičenje koje organizuje kanadska kompanija Resonance Consultancy, birajući 100 gradova koji su, po mišljenju stručnjaka, najprivlačniji za stanovnike, turiste i poslovne ljude. Pri oceni se uzimaju u obzir i uslovi za život i turističke atrakcije, a smatra se jednim od najpouzdanijih takmičenja na svijetu.

U poređenju sa prošlom godinom, vrh liste najboljih gradova nije se mnogo promijenio. I dalje vodi London, odmah iza njega je Njujork, treće mjesto zauzima prestonica Francuske, Pariz, a četvrto Tokio.

Iz prve petorke ispao je Singapur, koji je mjesto ustupio Madridu. Sedmo mjesto zauzima Rim, osmo Dubai, deveto Berlin, a deseto Barselona.

London - najbolji grad na svijetu

Već jedanaestu godinu zaredom, London je proglašen najboljim gradom na svijetu. Osim kvaliteta života koji je dobio najvišu ocjenu, stručnjaci su istakli značajne podatke - zauzima prvo mjesto po broju aerodroma i prvoplasiran je za velike kompanije.

"Magnetna privlačnost Londona i dalje privlači globalnu publiku, od studenata i preduzetnika do turista i poslovnih ljudi", navode autori izvještaja.

Zahvaljujući turistima, London je nadmašio Njujork i Dubai.
Izvor: William Barton/Shutterstock

Uprkos izazovima proteklih godina, London se snažno oporavio poslije pandemije. U 2024. međunarodni turisti potrošili su skoro 22 milijarde dolara (u odnosu na 17,4 milijarde u 2023), nadmašivši destinacije poput Njujorka i Dubaija. London je takođe među vodećim gradovima svijeta po direktnim stranim ulaganjima u tehnologiju i ima rekordan broj restorana sa Mišelin zvjezdicama.

Iako je tržište stambenih nekretnina stabilno, Amerikanci to koriste. Agenti za nekretnine kažu da su preplavljeni upitima kupaca iz SAD-a. Tržište poslovnih nekretnina takođe bilježi rast, a po podacima Resonance, u prvom kvartalu 2024. američki investitori uložili su 3,78 milijardi dolara u britanske poslovne nekretnine.

