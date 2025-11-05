Top 10 najprivlačnijih slavnih zvijezda: Na 1. mjestu žena koju godinama nijedna ne može da skine s trona

Da li vam se dopada lista Top 10 najatraktivnijih poznatih ličnosti?

Izvor: Ben Perry / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džonatan Bejli, zvijezda serije Wicked, proglašen je najse*sepilnijim muškarcem na svetu za 2025. godinu, po izboru magazina People. Glumac je rekao da je to "čast života", ali prema zlatnom presjeku, postoje i lica koja su još privlačnija.

Zlatni presjek je proporcija koja se koristi za idealne dimenzije, od prirode do arhitekture. Kada se primjeni na lice, traži pravilan odnos između nosa, usana, brade, očiju i obrva, a donja usna treba da ima više volumena od gornje. Sve ovo zvuči komplikovano, ali mnoge poznate ličnosti približavaju se ovim pravilima.

Top 10 najprivlačnijih slavnih ličnosti

1. Džodi Komer - 94,52 odsto

Zlatni presjek je već nekoliko godina proglasio Džodi Komer najljepšom ženom na svijetu, sa mnogim crtama lica koje su bliže savršenstvu prema ovim pravilima nego kod bilo koga drugog. Plastični hirurg dr Džulijan De Silva, iz Centra za naprednu estetsku i plastičnu hirurgiju lica, rekao je:

Džodi Komer godinama nosi titulu najlepše žene prema zlatnom preseku.

Izvor: Julie Edwards/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

"Džodi Komer je jasni pobjednik kada su svi elementi lica mjereni za fizičko savršenstvo. Ima najviši rezultat za položaj nosa i usana. Džodi takođe ima najviši rezultat za širinu i dužinu nosa, a bila je blizu vrha po obliku usana i položaju očiju. Njena brada je savršeno oblikovana, a oblik lica veoma snažan. Jedini element za koji je dobila manju ocenu jesu obrve, sa prosječnim rezultatom od 88 odsto".

2. Zendeja - 94,37 odsto

Zendeja, prema zlatnom preseku, ima najlepše usne.

Izvor: Etienne LAURENT / AFP / Profimedia

Na drugom mjestu je modna ikona Zendeja, koja je najbliža savršenoj formi usana. Dr De Silva je rekao da joj je čelo postiglo 98 odsto u ocjeni, što je, navodno, odlično.

3. Bela Hadid - 94,35 odsto

Plastični hirurzi kažu da Bela Hadid ima najviši rezultat za položaj očiju i brade.

Izvor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Manekenka je zauzela treće mjesto na listi, odmah iza Zendeje. Prema riječima plastičnog hirurga, od svih na listi Hadid je "postigla najviši rezultat za položaj očiju i brade".

4. Margot Robi - 93,43 odsto

Margot Robi je veliku pažnju skrenula na svoj fizički izgled ulogom u filmu Barbi.

Izvor: Profimedia

Postoji razlog zašto je australijska glumica dobila glavnu ulogu u filmu "Barbi" i zašto film ima šalu zasnovanu na njenom izgledu.

U jednom trenutku u filmu, lik Barbi se žali što "više nije lijepa", na šta narator kaže: "Napomena: Margot Robi nije prava osoba za ovu poentu".

5. Aron Tejlor-Džonson - 93,04 odsto

Aron Tejlor-Džonson je najviši rangirani muškarac na listi Top 10 najprivlačnijih na svetu.

Izvor: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Zvijezda filma 28 Years Later navodno je u trci za sljedećeg Džejmsa Bonda i to s razlogom, jer je poznati špijun uvek bio zgodan muškarac. On je najviši rangirani muškarac na listi, pa možda sljedeće godine osvoji krunu Džonatana Bejlija kao najse*si muškarac na svijetu.

6. Song He-kjo - 92,67 odsto

Song He-kjo je najlepša poznata ličnost Južne Koreje.

Izvor: Yonhap News / Newscom / Profimedia

Jedna od najvećih TV zvezda Južne Koreje, Song He-kjo, zauzela je šesto mjesto prema pravilima zlatnog presjeka.

7. Lusijen Laviskont - 92,41 odsto

Lusijen Laviskont je zbog skladnog lica na 7. mestu najprivlačnijih poznatih ličnosti.

Izvor: Jesus Briones/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je muškarac koji, prema zlatnom presjeku, ima vrlo skladno lice. Leviskont je prošle godine izazvao pažnju pozirajući sa Šakirom, a mnogi su tada shvatili da je on lik iz serije "Emili u Parizu".

8. Bijonse - 92,40 odsto

Bijonse ima lice koje zauzima 8. mesto prema zlatnom preseku.

Izvor: Albert L Ortega / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poznata uglavnom po muzici, ispostavilo se da Bijonse ima i lice koje bi stari Grci odobrili, kao i glas sposoban da proda milione albuma širom svijeta.

9. Pol Meskal - 92,38 odsto

Pol Meskal ima savršeno lice i frizuru prema zlatnom preseku.

Izvor: Stills Press / Alamy / Profimedia

Zvijezda filma "Gladijator II" i dalje uspeva da izgleda dobro, a lice blisko zlatnom presjeku može to djelimično da objasni. Naravno, treba odati priznanje i frizuri i šminki u filmovima.

10. Robert Patinson - 92,15 odsto

Robert Patinson je ranije bio prvi na listi, a 2025. je na 10. mestu najprivlačnijih slavnih osoba.

Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na desetom mjestu je sam "Betmen", nekada smatran najprivlačnijim muškarcem na svijetu, ali ima nekoliko poznatih muškaraca koji su prema zlatnom presjeku pretekli njega. Nema brige, Patinson je izgradio impresivnu glumačku karijeru i teško ćete naći nekoga ko misli da ne izgleda lijepo.