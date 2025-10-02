12 najgorih zemalja za život u inostranstvu: Ovo su iskustva iseljenika, prosječan stan košta 1.500 evra

Jednosoban stan u Irskoj prosječno košta oko 1.500 evra mjesečno, dok inflacija u Turskoj dostiže 52 odsto.

Dok neke zemlje olakšavaju doseljavanje, druge se rangiraju veoma nisko kada je riječ o pokušaju da se izgradi novi život u inostranstvu. InterNations je nedavno objavio izvještaj u kojem su izdvojene najgore zemlje za život iseljenika, uzimajući u obzir faktore poput lakoće prilagođavanja, troškova života, poslovnih mogućnosti i kvaliteta života.

Evo koje zemlje su se našle na listi najmanje povoljnih za strance.

1. Švedska

Švedska na listi najgorih zemalja za iseljenike jer se suočavaju sa nedostatkom stanova

Švedska je doživjela veliki pad na listi, sa 24. na 42. mjesto. Iako poslovi u Švedskoj nude visoke plate, troškovi života su takođe visoki, a jednosoban stan košta oko 900 evra mjesečno. Stranci se suočavaju i s nedostatkom stanova, usljed velikog priliva imigranata koji žele visok kvalitet života. Švedska je takođe među "najusamljenijim" zemljama, sa više od 5,7 miliona samaca.

2. Mađarska

Mađarska spada u najgore zemlje za život stranaca jer su stanarine visoke.

Mađarska je pala sa 34. na 43. mjesto. Osim Budimpešte, koja ima metro sistem, većina ruralnih oblasti je još u razvoju. Stanarina je takođe visoka, sa prosjekom od 850 evra mjesečno za jednosoban stan. Vlada pokušava da poboljša kvalitet života produženjem životnog vijeka, uvođenjem zabrane pušenja i dodatnih poreza na alkohol, duvan i nezdravu hranu.

3. Ujedinjeno Kraljevstvo

UK se nalazi na 43. mestu najgorih zemalja za strance jer su troškovi za život izuzetno visoki.

UK se nalazi na 43. mjestu najgorih zemalja za strance. Bregzit je značajno uticao na slobodu kretanja, pa su sada potrebne radne ili studentske vize. Iako su prosječne plate visoke, troškovi života ostaju veliki. Čak i "jeftin" jednosoban stan prosječno košta oko 1.000 evra.

4. Irska

Stranci kažu da je Irska najgora za iseljenike jer kirija iznosi 1.500 evra mesečno.

Irska je pala sa 39. na 45. mesto, prije svega zbog visokih troškova života. Kirije su izuzetno visoke. Jednosoban stan u prosjeku iznosi oko 1.500 evra mjesečno. Strancima je, pored toga, teško da se prilagode uglavnom katoličkom i patrijarhalnom društvu.

5. Malta

Strancima se ne dopada život na Malti jer se zbog ogromnog priliva turista stvaraju gužve.

Malta je zadržala svoju poziciju iz 2023. godine i ostaje među najgorim mjestima za strance. Kao turistička destinacija, svake godine doživljava ogroman priliv posjetilaca u sezoni. Jednosoban stan prosječno košta oko 850 evra mjesečno, što je dosta visoko s obzirom na veličinu ostrva i gustu naseljenost. Prednost je to što se Malta smatra relativno bezbjednom zemljom.

6. Italija

Stranci se u Italiji suočavaju sa problemom da pronađu stabilan posao.

Italija je i dalje na 47. mjestu. Stranci se suočavaju s problemima u pronalaženju stabilnog posla i prilagođavanju poslovnoj kulturi. Pristup državnim službama je otežan zbog birokratije i nedostatka digitalnih rješenja. S pozitivne strane, kirije su niže nego u mnogim drugim zemljama. Jednosoban stan prosječno košta oko 600 evra mjesečno.

7. Norveška

Iseljnici kažu da je Norveška skupa zemlja za život stranaca.

Norveška je napredovala sa 52. na 48. mjesto. Iako nudi vrhunski kvalitet života, ravnotežu posla i privatnog života i odlične digitalne usluge, troškovi su visoki. Jednosoban stan u prosjeku košta oko 1.000 evra mjesečno. Zemlja se loše kotira po pitanju lakoće prilagođavanja, prije svega zbog hladne klime.

8. Kanada

Iseljnici, koji žive u Kanadi, žale se na problem dugih radnih sati.

Kanada je pala sa 28. na 49. mjesto. Iako je poznata po raznolikosti, multikulturalnom okruženju i kvalitetnom zdravstvenom sistemu, mnogi iseljenici se žale na duge radne sate, nesigurnost posla i teško tržište rada. Troškovi života u gradovima poput Toronta i Vankuvera su visoki, a jednosoban stan u prosjeku košta oko 1.100 evra mjesečno.

9. Njemačka

Iseljnici smatraju da je Nemačka jedna od najgorih zemalja za život stranaca jer stanovništvo nije ljubazno prema njima.

Njemačka je pala sa 49. na 50. mjesto. Iseljenici se najviše žale na digitalne usluge, plaćanje karticama i internet. Takođe, smatra se da lokalno stanovništvo nije naročito gostoljubivo prema strancima. Pozitivna strana su relativno niže kirije. Prosječna cijena jednosobnog stana je oko 700 evra mjesečno.

10. Finska

Visoki porezi i troškovi života predstavljaju veliki izazov strancima koji žive u Finskoj.

Finska, koja je 2023. bila na 16. mjestu, u 2024. pada na 51. poziciju. Iako je stanarina relativno povoljna, oko 700 evra mjesečno za jednosoban stan, visoki porezi i troškovi života predstavljaju veliki izazov. Pored toga, hladna klima i dugi, mračni zimski periodi otežavaju prilagođavanje.

11. Turska

Stranci kažu da Turska ima nedostatak stabilnih poslova.

Turska se nalazi na 52. mjestu. Zemlja je najlošije ocenjena kada je riječ o radu u inostranstvu zbog nedostatka stabilnih poslova, loših radnih sati i nesigurnosti zaposlenja. Jezička barijera je takođe problem, jer se turski smatra teškim za učenje. Pozitivno je da su kirije pristupačne. Jednosoban stan prosječno košta oko 350 evra mjesečno. Ipak, ogromna inflacija čini život u Turskoj veoma težim.

12. Kuvajt

Stranci kažu da je najveći problem za život u Kuvajtu nedostatak zdravstvenih usluga i složena birokratija.

Kuvajt je već sedmu godinu zaredom na posljednjem mjestu. Iako je stanove relativno lako pronaći, oni su skupi. Prosječna cijena jednosobnog stana je oko 800 evra mjesečno. Klima je veoma topla, javni prevoz ograničen, a dodatne probleme predstavljaju nedostatak zdravstvenih usluga i složena birokratija.