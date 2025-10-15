Lista najmoćnijih pasoša za 2025, SAD prvi put nije među prvih 10: Evo na kom mjestu se našla BiH

Od zemalja iz regiona, Mađarska ima najbolju poziciju.

Izvor: Youtube/Elektro-hobby/MONDO

Henli pasport indeks objavio je listu najmoćnijih pasoša za 2025. godinu. Prvi put među prvih deset nema SAD, dok tri azijska pasoša sada prednjače na vrhu liste.

Šta jedan pasoš čini moćnim? Odgovor je jednostavan, otvorenost za putovanja, odnosno mogućnost da se uputite u što više destinacija širom svijeta bez potrebe za vizom.

Lista najmoćnijih pasoša u 2025.

1. Singapur (193 destinacije)

2. Južna Koreja (190)

3. Japan (189)

4. Njemačka, Italija, Luksemburg, Španija, Švajcarska (188)

5. Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Holandija (187)

6. Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugalija, Švedska (186)

7. Australija, Češka, Malta, Poljska (185)

8. Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)

9. Kanada (183)

10. Letonija, Lihtenštajn (182)

11. Island, Litvanija (181)

12. SAD, Malezija (180)

Od zemalja iz regiona, Mađarska ima najbolju poziciju - šesto mjesto na rang-listi, ali su se među prvih deset našle i Slovenija i Hrvatska.

Henli pasport indeks, jedan je od nekoliko rangiranja koji mere mogućnosti pasoša, a na njegovoj rang-listi najmoćnijih pasoša za 2025. prvi put se među prvih deset nisu našle Sjedinjene Američke Države, koje sada zauzimaju 12 mjesto.

Tri azijska pasoša sada prednjače na vrhu liste - Singapur, sa bezviznim pristupom 193 destinacije širom sveta; Južna Koreja - sa pristupom 190 zemalja i Japan, čiji državljani bez vize mogu da putuju u 189 država.

Bosna i Hercegovina zauzima 47. poziciju

Od zemalja iz regiona, najbolje plasirana je Mađarska koja zauzima šesto mjesto na rang-listi, ali su se među prvih deset našle i Slovenija i Hrvatska, koje dijele osmu poziciju. Rumunija je 13. mjesto na listi, a Bugarska je zauzela samo poziciju niže.

Sjeverna Makedonija 42. mjesto, Crna Gora zauzela je 43. mjesto, a Srbija na 36. mjestu.

(RTS, Mondo)