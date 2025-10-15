logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lista najmoćnijih pasoša za 2025, SAD prvi put nije među prvih 10: Evo na kom mjestu se našla BiH

Lista najmoćnijih pasoša za 2025, SAD prvi put nije među prvih 10: Evo na kom mjestu se našla BiH

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor RTS
0

Od zemalja iz regiona, Mađarska ima najbolju poziciju.

najmoćniji pasoši u svijetu Izvor: Youtube/Elektro-hobby/MONDO

Henli pasport indeks objavio je listu najmoćnijih pasoša za 2025. godinu. Prvi put među prvih deset nema SAD, dok tri azijska pasoša sada prednjače na vrhu liste. 

Šta jedan pasoš čini moćnim? Odgovor je jednostavan, otvorenost za putovanja, odnosno mogućnost da se uputite u što više destinacija širom svijeta bez potrebe za vizom.

Lista najmoćnijih pasoša u 2025.

1. Singapur (193 destinacije)
2. Južna Koreja (190)
3. Japan (189)
4. Njemačka, Italija, Luksemburg, Španija, Švajcarska (188)
5. Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Holandija (187)
6. Grčka, Mađarska, Novi Zeland, Norveška, Portugalija, Švedska (186)
7. Australija, Češka, Malta, Poljska (185)
8. Hrvatska, Estonija, Slovačka, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo (184)
9. Kanada (183)
10. Letonija, Lihtenštajn (182)
11. Island, Litvanija (181)
12. SAD, Malezija (180)

Od zemalja iz regiona, Mađarska ima najbolju poziciju - šesto mjesto na rang-listi, ali su se među prvih deset našle i Slovenija i Hrvatska.

Henli pasport indeks, jedan je od nekoliko rangiranja koji mere mogućnosti pasoša, a na njegovoj rang-listi najmoćnijih pasoša za 2025. prvi put se među prvih deset nisu našle Sjedinjene Američke Države, koje sada zauzimaju 12 mjesto.

Tri azijska pasoša sada prednjače na vrhu liste - Singapur, sa bezviznim pristupom 193 destinacije širom sveta; Južna Koreja  - sa pristupom 190 zemalja i Japan, čiji državljani bez vize mogu da putuju u 189 država.

Bosna i Hercegovina zauzima 47. poziciju

Od zemalja iz regiona, najbolje plasirana je Mađarska koja zauzima šesto mjesto na rang-listi, ali su se među prvih deset našle i Slovenija i Hrvatska, koje dijele osmu poziciju. Rumunija je 13. mjesto na listi, a Bugarska je zauzela samo poziciju niže.

Sjeverna Makedonija 42. mjesto, Crna Gora zauzela je 43. mjesto, a Srbija na 36. mjestu.

(RTS, Mondo)

Pročitajte i ovo:

Tagovi

pasoš lista

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ