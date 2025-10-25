Lista "najgorih srpskih jela" po ocjeni TasteAtlasa: Među njima omiljeni specijaliteti

Šta mislite o ovoj listi?

Izvor: Ekaterina Kuchina/Shutterstock

U najnovijoj verziji "najgorih srpskih jela" "Taste Atlas-a", specijalizovanog sajta za svjetsku kuhinju, našla su se čuvena i voljena hrana srpske trpeze, ali i ona zbog kojih se preskače ručak.

Na spisku "10 najgorih srpskih jela" koji je objavio "Taste Atlas" na samom dnu su obroci koji nužno nemaju naročito nisku ocjenu od strane korisnika i kulinarskih eksperata jer se u prosjeku kreću oko 3 od maksimalnih 5, ali su svakako završili na spisku.

Na samom dnu našla se živa pljeskavica sa ocjenom 2.9.

Živa pljeskavica je predjelo napravljeno od mljevene teletine, soli, bibera, dimljene paprike, ljuspica paprike, vegeta, ulja i sjeckanog crnog luka. Meso i začini se stavljaju na veliki tanjir i mješaju viljuškom dok ne formiraju homogenu masu koja se zatim oblikuje u pljeskavicu.

Jelo je nastalo u restoranu Kod Bore u Sedlarima kod Valjeva u Srbiji, a predstavlja varijaciju jela koje su jeli ugostiteljski radnici u državnim restoranima u bivšoj Jugoslaviji. Zbog kratkog vremena, obično su za ručak jeli pljeskavicu od sirovog mesa umotanu u toplu lepinju. Živa pljeskavica se služi sa pečenim hljebom ili lepinjom, solju i paprikom za začin i obično se konzumira dok se čeka porudžbina pečenog i roštiljskog mesa.

Drugo mjesto zauzimaju pihtije, sa ocjenom 3.1.

Pihtije su srpsko jelo koje se pravi od jeftinijih dijelova svinjskog mesa kao što su glava, but ili koljenica. Meso se često kuva zajedno sa biberom, crnim lukom, šargarepom i lovorovim listom dok ne postane toliko mekano da se odvaja od kostiju. Zajedno sa čorbom, meso se stavlja u činije koje se zatim ostavljaju da se ohlade i jelo je spremno za smrzavanje.

Pihtije se služe isječene kao predjelo, uz hladno kiselo povrće i čašu rakije sa strane.

Na trećem mjestu sa ocenom 3.2 je tjestenina sa makom.

Jednostavna i hranljiva testenine s makom je jelo koje se sastoji od širokog, tankog pšeničnog tijesta koje se preliva obilnim količinama otopljenog putera, a zatim posipaju makom i šećerom. Nekada smatrane bogatim i ukusnim obrokom, danas predstavljaju jeftino, ali omiljeno jelo koje se uživa kao slatko glavno jelo ili zasitan dezert.

Iako se obično povezuje sa Češkom Republikom, tačno porijeklo jela je još uvijek nepoznato, dok se slične varijante nalaze u mnogim zemljama centralne i istočne Evrope pod različitim nazivima. U Austriji je slično jelo poznato kao monnudeln, pripremljeno sa debelim i kratkim krompir rezancima, dok se srpska verzija iz Vojvodine naziva rezanci s makom.

Četvro i peto mjesto zauzimaju čorba od spanaća i srpska salata, dok je šesto mjesto kao najgore srpsko jelo zauzela leskovačka kavurma. Sedmo i osmo su riblji paprikaš i škembe čorba, a “najmanje loša” srpska jela su makovnjača i popara.