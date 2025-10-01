Tradicionalno srpsko jelo koje je osvojilo svijet: Komplet lepinja sada i u molekularnoj verziji

Od drvene peći do naučne kuhinje – kako je Užički specijalitet postao globalni gastronomski hit?

Izvor: Shutterstock

Komplet lepinja, tradicionalno užičko jelo poznato i pod starim imenom "lepinja sa sve“, već godinama se nalazi među najcjenjenijim obrocima za doručak na svjetskoj gastronomskoj sceni.

Nastala je u Užicu još prošlog vijeka, a danas doživljava pravo kulinarsko osvježenje zahvaljujući mladim kuvarima koji joj pristupaju sa naučne strane.

Jedan od njih je i Nemanja Vukašinović, koji je uz pomoć tehnika molekularne gastronomije napravio modernu verziju ovog jela – koristeći isključivo autentične sastojke: kajmak, jaje, pretop i lepinju od brašna mljevenog u vodenici.

"Želio sam da komplet lepinju prikažemo svijetu u novom svjetlu – uz primenu savremenih kulinarskih tehnika, ali bez odstupanja od originalnih sastojaka“, objašnjava Vukašinović.

Njegova verzija uključuje espumu (laganu pjenastu kremu) od mladog kajmaka i organskog mlijeka, sferifikovane kuglice pretoga i prah od pretoga, a sve se služi uz tradicionalnu lepinju.

Iako izgleda moderno, način konzumacije ostaje veran tradiciji – umakanjem poklopca lepinje u bogate ukuse "svega“.

Patent nosi naziv "lepinja sa sve“, a originalna receptura se i dalje čuva u pekari u kojoj je jelo i nastalo.

"Ova pekara postoji još od 1820. godine. Neko se tada dosetio da spoji kajmak, pretop i lepinju, a legenda kaže da je možda slučajno upalo i jaje – i tako je nastala komplet lepinja“, priča Dragan Lazić, nosilac patenta.

Bilo da je pripremaju majstori starih zanata u pećima na drva ili mladi kuvari uz pomoć nauke i novih tehnika, komplet lepinja ostaje zaštitni znak Užica – i prvi ukus koji asocira na ovaj grad na Đetinji.

(M.A./EUpravo zato/rts.rs)