Nikola Jokić se povrijeđen vratio sa Eurobasketa: U Denveru se pojavio sa ledom na ruci

Nikola Jokić se povrijeđen vratio sa Eurobasketa: U Denveru se pojavio sa ledom na ruci

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Nikola Jokić je povrijeđen u Denveru, ali tvrdi da nema nikakvih razloga za brigu i da će sve da bude u redu sa tim iako nosi led na ruci...

Nikola Jokić Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Veliki broj srpskih košarkaša vratio se povrijeđen sa Eurobasketa. Među njima je i Nikola Jokić. Najbolji igrač na svijetu viđen je sa ledom na ruci na pripremama Denvera. Odmah poslije prvog treninga sa ekipom je stao pred novinare i to sa posebnim detaljem na desnoj, šuterskoj ruci.

"Nije to ništa novo. Nisam zabrinut. To je nešto što se pojavljuje i nestaje", rekao je Jokić koji nije želio da pridaje preveliki značaj tom problemu.

Pripreme za novu sezonu Nagetsa su počele, tim je konačno sklopljen onako kako je Jokić želio da bude. Imaju dugu klupu, veliki broj iskusnih igrača, uz nekoliko mladih igrača koji će se takođe boriti za minutažu i mjesto u timu.

"Aleksu čekaju pregledi"

Nije Jokić jedini koji je povrijeđen. Prvi je kapiten Bogdan Bogdanović koji ne može još uvijek da trenira. Marko Gudurić se oporavio i zaigrao protiv Crvene zvezde i bio igrač odluke, a djeluje da je najveći problem sa Aleksom Avramovićem. Srpski plej nije bio u sastavu Dubaija za meč sa Partizanom.

"Avramović mora da prođe još nekoliko testova, da vidimo koliko dugo će biti van terena", rekao je trener Dubaija Jurica Golemac i potvrdio da će još uvijek da pauzira.

Tagovi

Nikola Jokić Srbija orlovi Eurobasket 2025 NBA liga Denver

