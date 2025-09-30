Jokić "bacio foru", a Amerikanci ga ignorisali: Umjesto reakcije dobio je samo prazne poglede

Nikola Jokić se našalio na račun saigrača Brusa Brauna, ali to niko nije prepoznao.

Izvor: X/printscreen/@DNVR_Nuggets

Konferencija za medije Denver Nagetsa pred početak nove sezone u NBA donijela nam je spektakualran nastup Nikole Jokića. Srpski košarkaš, već godinama najbolji igrač planete, bio je izuzetno dobro raspoložen i ako je po tome suditi čeka nas još jedna spektakularna takmičarska godina u najboljoj ligi na svijetu.

Jokić je razgovor sa medijima koristio i da se žali, ali jedna veoma dobra fora koju je ispričao na račun saigrača nije naišla na očekivanu reakciju. Nikola je očekivao osmijehe novinara u sali, ali su oni izostali i tako je centar Denver Nagetsa ostao razočaran.

"Brus se vratio. Osvojili smo titulu sa njim. Potrebno je da mu opet spasimo karijeru", rekao je Nikola Jokić i sačekao da vidi reakciju. Kada se niko od novinara nije nasmijao zbog ove fore, nastavio je da priča o novoj energiji koju će ekipa dobiti od igrača koji su stigli tokom ljeta.

Pogledajte tu scenu:

"Bruce is back. We won with him. Need to save his career again." - Nikola Jokicpic.twitter.com/oW5wcI1P3f — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)September 29, 2025

Naravno, sve ovo bilo je u veoma šaljivom tonu jer se zna da su Nikola Jokić i Brus Braun u veoma dobrim odnosima. Njih dvojica bili su prijatelji i dok su bili saigrači, ali je Braun ostao u kontaktu sa Denverom kada je otišao iz kluba, pa je tokom prethodne sezone više puta posjećivao Nagetse i gledao mečeve na kojima je Jokić dominirao.

Kako je Jokić opijao Brauna?

Nakon što je Denver osvojio šampionsku titulu, Brus Braun je došao na ideju da napije Nikolu Jokića. Potpuno je promašio u proračunu, najbolji košarkaš na svijetu ga je ubjedljivo pobijedio u ovoj igri, a Amerikanac je shvatio da sa Srbima ne treba da se takmiči u alkoholisanju.

"Cijelo to veče mi je bio cilj da napijem Jokića. Pili smo neki srpski viski, a ja sam bio gotov, brate. Samo je okrenuo situaciju u svoju korist. On ima veliko tijelo, nisam ni razmišljao o tome. Ne možeš s njim da piješ, naučio sam lekciju. On je drugačiji, nikad više", rekao je Brus Braun u jednom podkastu.

Dan nakon što ga je rakija opila, mamurni Braun je davao spektakularne izjave u kojima je okrivio baš Nikolu Jokića. "Hoću da ovo znate, za sve ovo krivim Nikolu Jokića. Nikolu je**nog Jokića! Ovo je njegova krivica. Kriv je 'broj 15'", rekao je Brus Braun koji bi sada mogao da dobije priliku da ponovo proba rakiju.

Kakvu karijeru ima Brus Braun?

Američki košarkaš rođen je u Bostonu, pohađao je srednje škole Vejkfild i Vermont, a zatim koledž Majami na kojem se zadržao samo dvije godine. Kao 42. pik na draftu izabran je 2018. godine, a prve dvije sezone proveo je u Detroitu. Još dvije godine nosio je dres Bruklina prije nego što je stigao u Denver, sa kojim je u svojoj jedinoj sezoni osvojio šampionsku titulu!

Te sezone odigrao je 80 mečeva u ligaškom dijelu sezone, uz prosjek od 11,5 poena, 4,1 skoka i 3,4 asistencije, a zatim je nastupio na 20 mečeva u doigravanju. Tokom plej-ofa brojke su mu bile nešto slabije, pa je imao prosjek od 12 poena, četiri skoka i 1,9 asistenciju po meču.

Nakon odlaska iz Denvera Brus Braun je nekoliko mjeseci nosio dres Indijane za koju je odigrao 33 meča, zatim je za 52 meča u dvije sezone, a drugu sezonu završio je u dresu Nju Orleansa za koji je nastupio 23 puta. Sve u svemu, njegova karijera nakon odlaska iz Denvera nije impresivna, pa je u Jokićevoj šali da moraju da je ožive bilo i malo istine.