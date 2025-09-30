Jokić "umirao od smijeha" dok je pričao Amerikancima: Kada je čuo sebe, nije mogao da se kontroliše

Nikola Jokić nasmijao je sebe dok je odgovarao na pitanja novinara u Denveru.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Nikola Jokić pojavio se pred novinarima na početku priprema Devner Nagetsa za novu sezonu u NBA ligi, a sasvim očekivano bio je najveća zvijezda. Svi su imali nešto da pitaju najboljeg košarkaša na planeti, pa je on između ostalog govorio i o patikama koje nosi tokom mečeva.

Taj dio konferencije bio je posebno zanimljiv. Jokić je odgovor dao iz dva dijela, a već nakon prvog bilo mu je jasno u kom smjeru ide. Nasmijao se, "ispalio" i drugi dio rečenice, a zatim nije mogao da se kontroliše. Naravno, na to su se nadovezali američki novinari kojima je takođe bilo smiješno što Jokić govori o patikama kao da ih reklamira.

"Nevjerovatne su, nevjerovatne! Trebalo bi da ih probaš. Dobre su za stopala, veoma su udobne. Probaj ih", rekao je Nikola Jokić i dodao: "Na rasprodaji su. Samo 199 dolara". Srpski košarkaš počeo je da se smije i prije nego što je dao drugi dio odgovora, ali kada je završio rečenicu više nije mogao da se kontroliše.

Zabacio je glavu unazad i rukama prekrio lice, a sa njim su se smijali i američki novinari. Nije to bilo prvi put, Nikola Jokić je napravio nekoliko komičnih situacija na konferenciji za novinare kojoj je Denver najavio početak nove sezone. Iako se zna da najbolji igrač planete ne voli razgovore sa medijima, ovog puta je bio odlično raspoložen i dobru energiju prenio je i na novinare.

Kakve patike nosi Nikola Jokić?

Srpski košarkaš već nekoliko godina sarađuje sa brendom 361, kineske kompanije kojoj je on ubjedljiv onajvažniji klijent. Istu opremu nosi i njegov saigrač Aron Gordon, a Kinezi su preko njih dvojice odlučili da uđu na tržište NBA lige i za sada im stvarno dobro ide. Uostalom, neke od patika koje je Jokić nosio već su prepoznatljive širom svijeta.

Tu se prije svega misli na "Pepa prase" patike, u zanimljivoj nijasni roze boje, koje je Nikola često koristio na mečevima NBA lige. Kao velika košarkaška zvijezda, ali i kao klijent kineske kompanije, Jokić je ovog ljeta posjetio tu zemlju i oduševio ljubitelje košarke koji nemaju često prilike da vide najveće