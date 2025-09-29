Jokiću nije bilo dobro zbog pitanja Amerikanca

Nikola Jokić nije imao snage da Amerikancima objašnjava geografiju Evrope i koliko je Litvanija daleko od Srbije.

Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić priključio se ekipi Denvera nakon neuspješnog ljeta tokom kojeg nije uspio sa reprezentacijom Srbije da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu. Sada ga čeka novi napad na šampionski prsten u najjačoj ligi na svijetu, ali i mnogo konferencija za medije na kojima će ga Amerikanci ispitivati o stvarima koje ga ne zanimaju mnogo.

Već na samom početku, prilikom dana u kojem su se košarkaši Denvera predstavljali novinarima, Nikola Jokić je dobio pitanje zbog kojeg je morao da se nasmije, ali i da prekrije lice šakom. Američki novinar je "proklizao" i potpuno pomiješao pojmove, ali je srpskom košarku bilo lakše da ga ne ispravlja već samo da krene dalje.

"Jedna grupa mojih prijatelja je napustila tim. Sada moram da pronađem nove prijatelje", rekao je Nikola Jokić, a američki novinari zbog toga su mu postavili novo pitanje. Istina, nisu ga baš najbolje formulisali ili nemaju pojma o geografiji - nešto od ta dva jeste.

"Da li se Jonas Valančijunas kvalifikuje da bude tvoj prijatelj i na kojem jeziku pričate međusobno?", upitao je jedan Amerikanac Nikolu Jokića. Možda je krenuo od pretpostavke da u Evropi svi pričaju isti jezik ili da su srpski i litvanski slični, ali brzo je shvatio da to nije slučaj.

"Ne, pričamo na engleskom. Nas dvojica ne razumijemo jedan drugog. On je kvalifikovan da bude moj prijatelj", rekao je Nikola Jokić i počeo da se smije. Jasno mu je bilo u tom trenutku da američki novinari ne znaju razliku između Litvanije i Srbije, odnosno da ne znaju sličnosti Srbije i Slovenije - odakle je Vlatko Čančar ili Hrvatske - odakle je Dario Šarić, bivši košarkaši Denvera sa kojim je Jokić mogao da priča na maternjem.

Kako Jokić odgovara na glupa pitanja Amerikanaca?

Srpskom košarkašu ovo nije prvi put da se suočava sa glupim pitanjem američkih novinara, a jedno od najpoznatijih je ono sa Ol-stara od prije nekoliko mjeseci. Tada je novinare američkih medija zanimalo kakav je njegov odnos sa Karl-Entoni Taunsom, inače velikim rivalom na parketu.

"Možda nismo baš bliski, ali malo sam popričao sa njim“, rekao je Jokić i dodao: "Danas sam malo pričao sa Karl-Entonijem Taunsom. Tolike godine igramo zajedno... Mislim, ne zajedno nego jedan protiv drugog. Samo pravite neku vrstu veze, to nije nešto što je blisko. Nećemo ići jedan kod drugog. Radimo isti posao. Jedemo isti hljeb. Pa, zašto ne biste bili malo bili komunikativni".