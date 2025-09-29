Velika promjena u Denveru za Nikolu Jokića

Trener Denvera Dejvid Adelman najavio je da će tokom sezone sigurno igrati Nikola Jokić i Jonas Valačnijunas u istoj petorci i da ga zanima kako će drugi timovi da reaguju na to.

Denver počinje pripreme za novu sezonu, igrači su se okupili, predvođeni Nikolom Jokićem. Održava se medija dej na kom će svi morati da pričaju sa novinarima, a prvi je bio trener Dejvid Adelman. Čovjek koji je preuzeo tim pred plej-of poslije otkaza za Majkla Melouna sada će biti šef struke od prve utakmice.

"Ne razlikuje se moja sezona, osim toga što sam sada ovdje na konferenciji za medije. I prethodnih sezona sam se sastajao sa stručnim štabom, pričao sa njima, sada je razlika što pričam i sa vama novinarima. Nisam znao ni šta da očekujem prošle sezone kada sam preuzeo pred plej-of. Komunikacija sa čelnicima kluba je bila odlična, uradili su sve da bismo postali bolji tim. Idem postepeno, uzbuđen sam", počeo je Adelman.

Otkrio je i da će pod njegovim vođstvom da se promijeni i jedna stvar u postavi. U istoj petorci gledaćemo Jokića i Jonasa Valančijunasa.

"Da, postoji šansa da će igrati zajedno. Jonas je odličan u igri na niskom postu, dobar je na uručenjima, mnogi nisu gledali kako je Sakramento igrao bez Sabonisa. Igrali su u napadu isto kao sa Sabonisom što je veliki kompliment. Možda mu neke stvari nisu bile dozvoljene u drugim timovima kao što će biti kod nas. Njih dvojica će sigurno igrati zajedno u nekim momentima. Htio bih da vidim kako će ih čuvati kada su zajedno na terenu. Ako nižeg stave na Jonasa, uništiće ih. Nikola može da širi teren i da daje trojke, svašta je moguće. To je ideja nesebičnosti. Sigurno će igrati zajedno, što znači da neko drugi možda neće igrati i to znači da drugi moraju da budu spremni i na to, posebno ako budemo dobijali mečeve", jasan je Adelman.

"Liderstvo se mijenja, Jokić i Džamal moraju da preuzmu"

Najavio je Dejvid da su se promijenile stvari i u svlačionici odlaskom nekih iskusnijih igrača.

"Mijenja se liderstvo u svlačionici, otišli su neki veterani koji su bili vođe. Sada su naši lideri Jokić, Gordon, Marej, Braun, on isu ti koji moraju da iskoče i da imaju velike zahtjeve od drugih. Ne mogu da razmišljaju samo o sebi, već da razmišljaju o timu isto koliko i ja. Moj posao je da izvučem najbolji rezultat".

Tvrdi da je sada Džamal Marej drugačiji i da je mnogo napredovao poslije dosta slabe sezone koju je imao.

"Džamal je imao sjajno ljeto, izgleda odlično, mentalno je takođe veoma dobro. Ne radi se ovdje samo o igranju, već i o druženju van terena. Zato je važno bilo da uspostavi vezu sa nekim mlađim igračima. Kao što želim da vidim ko će da se izbori za minute, tako mi je isto važno da se igrači međusobno upoznaju. Sezona je duga, posebno u ovakvoj konferenciji."

"Ne smije to da nam se dešava"

Novinari su pitali Adelmana i za veliki problem koji Denver ima godinama, a to su minuti kada Jokić odmara. Kada god se to desi Nagetsi imaju veliki minus.

"Nisam zabrinut zbog startera, nego da nađem pravu grupu za drugu petorku. Moramo da shvatimo koja je to grupa i koji starter bi mogao dobro da se slaže sa tim. Ne moraju to da budu Marej ili Nikola, možda je Kem, možda je neko drugi, moramo da nađemo odgovor. Moram da nađem dobar sistem, da li je to dobar defanzivni tim, da li da igramo sa Valančijunasom u reketu ili da šutiramo više. Poenta je da ne možemo da budemo u minusu kada Jokić nije na terenu. Onda dođe plej-of i drugi moraju da igraju 40 minuta i to nije dobro."

Upitan je i za to da li se čuo sa bivšim trenerom Majklom Melounom ili nekim drugim trenerima da pita za savjet u svojoj prvoj punoj sezoni.

"Kada sam zvanično dobio posao Meloun mi je čestitao i to mnogo govori o njemu. Imao sam odnos dugo sa Spolstrom, čuo sam se sa ljudima koji su me uveli u posao. Svaki trener u ligi želi da se edukuje kroz snimke i prosto učiš kroz njih. Svi koji kažu da će da se drže onoga što znaju i takvi ljudi vjerovatno neće uspjeti u karijeri. Morate da se adaptirate na promjene, liga se razvija, morate da se edukujete konstantno i da je možda to nešto što ste znali izgubilo značaj u današnje vrijeme", zaključio je Adelman.

