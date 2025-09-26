"Mi smo čuli da te je Jokić namjestio": Otpisana zvijezda Denvera poludjela na ove riječi

Majklu Porteru Džunioru predočeno da cijela NBA liga priča da je otjeran iz Denvera zbog Nikole Jokića i na to je burno reagovao. Vjeruje da je neko drugi "izdajnik".

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press /Evan Bernstein / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić bio je veoma nezadovoljan igrama Denvera prošle sezone i rekao je "ovako više ne može", što je bila jasna poruka da je vrijeme za krupne promjene u igračkom kadru. Poslušali su ga i Denver se značajno promijenio ovog ljeta, a najveća razlika u odnosu na prošlu sezonu je što nema više trećeg najplaćenije zvijezde tima - Majkla Portera Džuniora.

Denver ga je trejdovao u Bruklin za Kema Džonsona i mnogi smatraju da iza svega stoji upravo Nikola Jokić. Iako mu to niko ne bi ni uzeo za zlo, svi su vidjeli kako je igrao Majkl Porter Džunior, dobro je znati da ni između njih ne postoje razmirice.

Kada su Majkla Portera Džuniora suočili sa ovom teorijom tokom jednog intervjua rekao je da ne misli da ga je Jokić otjerao i da mu svakako ništa ne zamjera jer je uz najboljeg na svijetu naučio mnogo toga: "Jokić i ja smo imali baš dobar odnos, čovječe. Ne mislim da je zahtjev za trejd došao od njega...", poručio je mladi Amerikanac koji je zaradio ogroman novac, a imao je mali doprinos u Denveru.

Ko je otjerao Majkla Portera Džuniora?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Poručio je Porter da je bilo mnogo problema u Denveru i da su "glavama platili" trener Meloun i generalni menadžer But, pa da su novi operativci željeli da naprave promjene.

"Došao je novi generalni menadžer i mislim da je on jednostavno htio da promijeni neke stvari. Onda se pojavila ponuda za Kema Džonsona, ali Džoker je toliko opušten oko tih stvari da zaista ne mislim da su vlasnik i generalni menadžer pričali puno o tome s njim...", naglasio je Porter Džunior.

Zašto toliko vjeruje Nikoli Jokiću?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Mnogi bi već širili teorije zavjere i optužili Nikolu Jokića da se pita za ama baš sve u Denveru, međutim Porter Džunior vjeruje da se "Džoker" ipak ne miješa toliko jer ga to ne zanima. Zato mu i vjeruje da ga je "napakovao".

"Ljudi, Džoker je toliko skroman, radi veoma naporno, ali nije tip čovjeka koji će drugima stati na put i previše kontrolisati, iako bi vjerovatno mogao i ima tu moć, on to zapravo ne radi. Zato mislim da je to više bilo do novog generalnog menadžera koji je došao sa vlasnikom, oni su sjeli i jednostavno željeli da krenu u drugom pravcu", pojasnio je Porter.

Kako izgleda novi tim Denvera?

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao što je poznato Denver je zadržao trenera Dejvida Adelmana, koji je preuzeo ekipu na kraju regularnog dijela prošle sezone od Majkla Melouna, a napravio je veliki broj igračkih promjena po želji Bena Tenzera i Džona Volasa.

Tako je Kem Džonson iz Bruklina stigao u trejdu za Majkla Portera Džuniora, a Jonas Valančijunas u razmjeni sa Kingsima za Darija Šarića. Potpisan je novi ugovor sa Spenserom Džounsom, stigli su još Brus Braun, Tim Hardavej Džunior i Kesler Edvards, a na dvosmjernim ugovorima su Tamar Bejts i Kurtis Džouns.

Dio tima više nisu ni Trej Aleksander, Vlatko Čančar, Pi Džej Hol, Deandre Džordan i Rasel Vestbruk.