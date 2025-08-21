S Nikolom Jokićem osvojio titulu a sada daje skandalozne izjave!

Majk Porter Džunior od trenutka kad je promijenio klub ne prestaje da intrigira javnost novim izjavama.

Majk Porter Džunior na društvenim mrežama sve češće izaziva pometnju novim izjavama. Bivši Jokićev saigrač proveo je prvih šest godina karijere u Denveru, sa tim timom osvojio je i NBA titulu 2023, ali čini se da od trenutka kad je promijenio klub, kao da je izgubio kompas, te je svaka sljedeća njegova izjava se nevjerovatnija od prethodne.

Odlazak Portera iz Denvera pravi je oporavak za klub iz Kolorada, pošto ovaj tim nije mogao da računa na jednog od najvažnijih igrača u najbitnijim utakmicama sezone. Povreda ramena koju je imao Porter stvarala je mnogo problema, dok novac koji je pristizao na račun igrača ni najmanje nije opravdavao njegov učinak. Zbog toga je trejd bio jedino rješenje, a bivši šampion uspio je da dovede čak četiri igrača umjesto Portera.

A, od trenutka kad je bivši igrač Denvera stigao u Njujork nalazi se na medijskom putu gdje se čini da ne zna šta će sljedeće reći. Najprije je govorio o problemima svoje braće sa kockanjem. "Imam dvojicu mlađe braće koji su u braku, dvije starije sestre koje su vjenčane, samo ja nisam u braku. Osjećam da ti Bog daje ono sa čime si spreman da se nosiš. Za sada u mom životu, ta dobra žena... Ne mislim da sam spreman za to, jer lutam dosta."

"Ponekad sam dobro, ponekad nisam. Znate na šta mislim. Taj ciklus kad si dobar sa Bogom i kada nisi, se pretvorio u to da nisam na tom hrišćanskom putu života", bio je jasan Porter.

Šta je rekao Porter o sebi?

Priča o braći bila je tek početak, pošto je u nastavku govorio o svojoj slabosti - ženama. "Svako ima različite stvari koje ga muče. Mogu da počnem od ljudi koji se muče sa alkoholom, drogom, moj brat se muči sa kockanjem. Moj porok je uvijek dolazio u formi žene. Ja se ne molim, ne dajem Bogu prioritet i to djeluje da je momenat kada đavo dođe po mene u vidu žena."

"Znam da ima mnogo ljudi u mojim cipelama, da ljudi koji imaju takav stil života. To je nešto što se dosta spominje. Ne gledam to kao nešto okej, da na žene gledamo kao na objekte. Da spavate sa njima, da radite takve stvari i ne mislim da je to kul. Nisam radio samo to, ali želim da kažem da su žene oduvijek bile moj porok", počeo je Porter da priča sopstvenom podkastu koji ima na svom "Jutjub" kanalu.

Nije se Porter zaustavio na ovim izjavama, pošto je gostujući u sledećem podkastu bio još direktniji. Možda je bivši Jokićev saigrač želio da bude dobronamjeran i razmišljajući u pravcu da pomogne prijateljima, ali izjava koju je dao definitivno se nije dopala NBA ligi. Istakao je Porter Džunior da bi se rado pretvarao da je povrijeđen, ako bi to značilo da će njegov prijatelj dobiti novac na kladionici zbog toga.

"Razmislite o tome, ako biste mogli da obogatite sve svoje prijatelje tako što biste im rekli: 'Ej, uložite 10.000 dolara i igrajte manje poena na mene u ovoj utakmici.' Ponašaću se kao da sam povrijeđen i odsustvovaću. Izaći ću poslije tri minuta", ispričao je Porter.

Još izjava koje su privukle pažnju...

U narednom podkastu Porter se dotakao još jedne osetljive teme. Spomenuo je obrazovanja i zbog čega me želi da njegovo dijete ide u državnu školu. "Ako pošaljem dijete u državnu školu, moglo bi da se vrati kući i kaže 'mama, ja sam mačka'", ispričao je bivši igrač Denvera.

Na kraju, nova nada Bruklina u posljednjoj izjavi, prema mišljenju mnogih, dostigao je vrhunac. Porter je u podkastu "One Night with Steiny" naveo da uvijek navodi žene da gledaju Endrua Tejta (američkog influensera i bivšeg kik-boksera) kako bi vidio kako se osjećaju povodom toga. "Moram malo da vidim njihova, kako bih to formulisao - uvjerenja", rekao je Porter. "Ne kažem da sam mizoginista ili tako nešto, ali ću pustiti malo Endrua Tejta i vidjeti kako reaguju... Pokrenuću, razgovore i igrati advokata đavola samo da vidim kako ta djevojka da razmišlja o određenim stvarima", isprtičao je Porter.

Poslije svih ovih čudnih izjava ostaje pitanje da li je Denver sve ove godine dobro kontrolisao ponašanje NBA košarkaša ili je promjena sredine probudila dosad nepoznatu stranu Majka Portera Džuniora?

