NBA liga čestitala rođendan Bogdanu Bogdanoviću

Bogdan Bogdanović slavi 33. rođendan, a jedna od čestitki stigla je iz SAD.

Izvor: MN PRESS

Bogdan Bogdanović slavi 33. rođendan, a jedna od čestitki stigla je i iz NBA lige.

Kapiten srpske seniorske košarkaške selekcije je u najjačoj ligi svijeta već osam sezona i čekamo da uđe u devetu u redovima Los Anđeles Klipersa.

Nakon Partizana i Fenerbahčea i sedam godina u evropskoj košarci na najvećem nivou on je otišao u NBA i do sada je upisao 7.173 poena, 1,616 asistencija i 1,679 skokova. Pogledajte čestitku NBA lige:

Join us in wishing Bogdan Bogdanović a HAPPY 33rd BIRTHDAY!pic.twitter.com/VBIB6HONLM — NBA (@NBA)August 18, 2025

U NBA ligu je stigao kao 27. pik pošto ga je još 2014. dok je igrao za Partizan birao Sakramento. Čekali su ga tri godine, a onda je ušao u drugu petorku rukija u ligi. Najveći trag ostavio je u Atlanti sa kojom je 2023. godine igrao finale NBA. U najefikasnijoj sezoni 2023/24 imao je 16,9 poena po meču, a u 30 mečeva za Kliperse prošle sezone upisao je 11,4 poena uz 3,2 asistencije i 3,3 skoka.

Ipak, naravno nama je najbitnije njegovo igranje za Srbiju. Sada je kapiten i lider, sa 33 godine i dalje tu za nacionalni tim i ne planira da stane. Osvojio je pet medalja sa nacionalnim timom - četiri srebra i bronzu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!