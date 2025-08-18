Bogdan među najvećim Srbima, Jokića nema: Ovako izgleda Top 10 lista pred Eurobasket

Bogdan Bogdanović je među deset najboljih strijelaca u istoriji košarkaške reprezentacije Srbije na Eurobasketima, dok Nikole Jokića na toj listi još uvijek nema.

Za devet dana počinje Eurobasket na kome će Srbija nastupati u Rigi, a kapiten srpskog nacionalnog tima će juriti rekorde. Bogdan Bogdanović se već upisao u istoriju, ali sada hoće da skoči nekoliko mjesta na vječnoj listi.

Bogdan Bogdanović je trenutno deveti na listi strijelaca srpskog nacionalnog tima na Eurobasketima. Vlade Divac je deseti sa 364 poena, a Bogdanović sa tri više drži deveto mjesto.

Nema nikoga drugog iz srpskog državnog tima u prvih deset mjesta osim njega. Nikola Jokić koji je po mnogima najbolji igrač ovog Eurobasketa vjerovatno će juriti da uđe na ovu listu nakon takmičenja u Rigi. Ali ko je sve ispred Bogdana Bogdanovića?

Deset veličanstvenih i među njima Bogdan

Srbija će takmičenje početi 27. avgusta kada će se sastati sa Estonijom, a u grupi će igrati sa Portugalom, Letonijom, Turskom i Češkom. Već protiv Estonije se očekuje da Bogdan preskoči dva mjesta pošto sedmo mjesto dele Ratko Radovanović i Miloš Teodosić sa po 384 poena.

Sasvim je izvjesno da bi do kraja grupne faze Bogdan trebalo da preskoči Predraga Danilovića sa 403 poena, a do kraja prvenstva su Bogdanu realne "mete" Dejan Bodiroga sa 440 poena i Nenad Krstić sa 461. Trojica nedodirljivih na vrhu liste su Dražen Dalipagić sa 623, Dragan Kićanović sa 662 poena i nevjerovatni Radivoj Korać sa 844 poena.

Top 10 najboljih strijelaca Srbije na Eurobasketu

Radivoj Korać 844

Dragan Kićanović 662

Dražen Dalipagić 623

Nenad Krstić 461

Dejan Bodiroga 440

Predrag Danilović 403

Miloš Teodosić 384

Ratko Radovanović 384

Bogdan Bogdanović 367

Vlade Divac 364

