Bogdan Bogdanović je među deset najboljih strijelaca u istoriji košarkaške reprezentacije Srbije na Eurobasketima, dok Nikole Jokića na toj listi još uvijek nema.
Za devet dana počinje Eurobasket na kome će Srbija nastupati u Rigi, a kapiten srpskog nacionalnog tima će juriti rekorde. Bogdan Bogdanović se već upisao u istoriju, ali sada hoće da skoči nekoliko mjesta na vječnoj listi.
Bogdan Bogdanović je trenutno deveti na listi strijelaca srpskog nacionalnog tima na Eurobasketima. Vlade Divac je deseti sa 364 poena, a Bogdanović sa tri više drži deveto mjesto.
Nema nikoga drugog iz srpskog državnog tima u prvih deset mjesta osim njega. Nikola Jokić koji je po mnogima najbolji igrač ovog Eurobasketa vjerovatno će juriti da uđe na ovu listu nakon takmičenja u Rigi. Ali ko je sve ispred Bogdana Bogdanovića?
Deset veličanstvenih i među njima Bogdan
Bogdan među najvećim Srbima, Jokića nema: Ovako izgleda Top 10 lista pred Eurobasket
Srbija će takmičenje početi 27. avgusta kada će se sastati sa Estonijom, a u grupi će igrati sa Portugalom, Letonijom, Turskom i Češkom. Već protiv Estonije se očekuje da Bogdan preskoči dva mjesta pošto sedmo mjesto dele Ratko Radovanović i Miloš Teodosić sa po 384 poena.
Sasvim je izvjesno da bi do kraja grupne faze Bogdan trebalo da preskoči Predraga Danilovića sa 403 poena, a do kraja prvenstva su Bogdanu realne "mete" Dejan Bodiroga sa 440 poena i Nenad Krstić sa 461. Trojica nedodirljivih na vrhu liste su Dražen Dalipagić sa 623, Dragan Kićanović sa 662 poena i nevjerovatni Radivoj Korać sa 844 poena.
Top 10 najboljih strijelaca Srbije na EurobasketuIzvor: YouTube/OKK Beograd
- Radivoj Korać 844
- Dragan Kićanović 662
- Dražen Dalipagić 623
- Nenad Krstić 461
- Dejan Bodiroga 440
- Predrag Danilović 403
- Miloš Teodosić 384
- Ratko Radovanović 384
- Bogdan Bogdanović 367
- Vlade Divac 364
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!