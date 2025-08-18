logo
Bogdan među najvećim Srbima, Jokića nema: Ovako izgleda Top 10 lista pred Eurobasket

Bogdan među najvećim Srbima, Jokića nema: Ovako izgleda Top 10 lista pred Eurobasket

Autor Dragan Šutvić
0

Bogdan Bogdanović je među deset najboljih strijelaca u istoriji košarkaške reprezentacije Srbije na Eurobasketima, dok Nikole Jokića na toj listi još uvijek nema.

Bogdan Bogdanović deveti najbolji strijelac Srbije u istoriji Eurobasketa Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl/imago sportfotodienst/Alexander Trienitz/imago sportfotodienst/Profimedia

Za devet dana počinje Eurobasket na kome će Srbija nastupati u Rigi, a kapiten srpskog nacionalnog tima će juriti rekorde. Bogdan Bogdanović se već upisao u istoriju, ali sada hoće da skoči nekoliko mjesta na vječnoj listi.

Bogdan Bogdanović je trenutno deveti na listi strijelaca srpskog nacionalnog tima na Eurobasketima. Vlade Divac je deseti sa 364 poena, a Bogdanović sa tri više drži deveto mjesto.

Nema nikoga drugog iz srpskog državnog tima u prvih deset mjesta osim njega. Nikola Jokić koji je po mnogima najbolji igrač ovog Eurobasketa vjerovatno će juriti da uđe na ovu listu nakon takmičenja u Rigi. Ali ko je sve ispred Bogdana Bogdanovića?

Deset veličanstvenih i među njima Bogdan

Srbija će takmičenje početi 27. avgusta kada će se sastati sa Estonijom, a u grupi će igrati sa Portugalom, Letonijom, Turskom i Češkom. Već protiv Estonije se očekuje da Bogdan preskoči dva mjesta pošto sedmo mjesto dele Ratko Radovanović i Miloš Teodosić sa po 384 poena.

Sasvim je izvjesno da bi do kraja grupne faze Bogdan trebalo da preskoči Predraga Danilovića sa 403 poena, a do kraja prvenstva su Bogdanu realne "mete" Dejan Bodiroga sa 440 poena i Nenad Krstić sa 461. Trojica nedodirljivih na vrhu liste su Dražen Dalipagić sa 623, Dragan Kićanović sa 662 poena i nevjerovatni Radivoj Korać sa 844 poena.

Top 10 najboljih strijelaca Srbije na Eurobasketu

Izvor: YouTube/OKK Beograd

  • Radivoj Korać 844
  • Dragan Kićanović 662
  • Dražen Dalipagić 623
  • Nenad Krstić 461
  • Dejan Bodiroga 440
  • Predrag Danilović 403
  • Miloš Teodosić 384
  • Ratko Radovanović 384
  • Bogdan Bogdanović 367
  • Vlade Divac 364

