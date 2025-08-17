Čović saopštio dobre vijesti o Miciću: "Očekujem da će sve biti u redu"

Predsjednik KSS Nebojša Čović saopštio dobre vijesti o Vasi Miciću.

Izvor: TV Prva/Screenshot/MN Press

Da li će Vasilije Micić biti spreman za Eurobasket 2025? To je pitanje koje sve zanima i oko kog se "lomi" i konačni spisak Srbije, a sada je predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović tokom jutrošnjeg gostovanja na TV Prva saopštio da je situacija s povredom nešto bolja.

"Vasa Micić je još uvijek u tretmanu oporavka poslije povrede. Vidjećemo da li će biti spreman još za Rigu. Odluka je na stručnom štabu, ali prije svega na ljekarskom timu. On će procijeniti da li je spreman ili nije. Trenirao je u Njemačkoj, imao je sasvim normalan jedan ili dva treninga u Minhenu. Očekujem da će sve biti u redu", rekao je Nebojša Čović koji je time nagovijestio da će Micić biti spreman za Rigu.

Da li će to biti dovoljno da bude na spisku Srbije, to se još ne zna:

"Selektor će reći sve pred put. Sada je važno da budemo zdravi. Da se odigra nekoliko treninga i meč sa Slovencima, pa da otputujemo spremni", naglasio je Čović.

Priča se dosta i o sudbini Svetislava Pešića kome bi navodno ovo trebalo da bude posljednji turnir sa reprezentacijom Srbije, međutim čini se da su svi prezadovoljni njegovim radom i da će pokušati još da ga zadržimo:

"Vidjećemo. Ima ugovor do kraja prvenstva. Kada se završi, pričaćemo. Idemo korak po korak", naglasio je on.

Podsjetimo, Srbija će 21. avgusta odigrati poslednju utakmicu na pripremama protiv Slovenije na Eurobasket 2025, a zatim će otputovati u Rigu gdje će igrati protiv Turske, Češke, Estonije, Portugala i Letonije.

