Vasa Micić se ne predaje: Zagrijavao se pred novu provjeru, košarkaši Srbije raspucani udaraju na Čehe

Kadrovi sa treninga reprezentacije Srbije ohrabruju pred start na Superkupu u Minhenu.

Izvor: KSS/Youtube/Printscreen

Košarkaši Srbije odradili su trening pred meč sa selekcijom Češke na Superkupu u Njemačkoj koji je na programu od 20.45. Prethodno su izabranici Svetislava Pešića slavili protiv Bosne i Hercegovine, Poljske, Grčke i Kipra, pa će im ovo biti peta provjera pred Eurobasket.

KSS je objavio video sa treninga gdje su reprezentativci bili izuzetno šuterski raspoloženi, a uprkos povredi, zagrijavao se i Vasilije Micić koji je neizvjestan za evropsku smotru. Pretpostavlja da neće igrati protiv Češke, a u Beogradu su takođe zbog povreda ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

Što se tiče ostalih igrača, svi su trenirali punom parom, a kadrovi sa treninga "orlova" definitivno ohrabruju.

Trening košarkaša Srbije Izvor: Košarkaški savez Srbije

Srbija će nakon okršaja sa Češkom u subotu u istom terminu odmjeriti snage sa Njemačkom ili Turskom u zavisnosti od ishoda prvih mečeva. Potom se srpska delegacija vraća u Beograd, gdje ih 21. avgusta čeka generalna proba sa Slovencima u krcatoj Beogradskoj areni.