Svetislav Pešić otkrio u kakvom je stanju Vasa Micić: Nije odigrao ni minut, kada će biti spreman?

Selektor Srbije govorio o povrijeđenom plejmejkeru reprezentacije.

Izvor: EK / MN PRESS

Selektor Srbije Svetislav Pešić oglasio se poslije ubjedljive pobjede protiv Kipra, od čak 67 poena razlike u Limasolu. Navijače srpske reprezentacije najviše će interesovati stanje plejmejkera Vasilija Micića, koji je bio u timu na Kipru, ali nije odigrao ni minut.

"Nadamo se da će biti spreman za Minhen, sutra ćemo obaviti testiranje, on će da nastavi da radi i vidjećemo šta kažu doktori i kondicioni treneri. Nadamo se da bismo mogli da imamo napredak, borio se, ali sve je drugačije kada radite sami i kada je '1 na 1', a pogotovo kada je '5 na 5'", kazao je Pešić.

Svom timu je čestitao ozbiljan i maksimalan pristup.

"Čestitao bih igračima i timu na egzekuciji i na tome što su protivniku ukazali poštovanje od prvog do posljednjeg minuta. Za nas je obaveza da uvijek reprezentujemo srpsku košarku na najbolji mogući način, da uvijek igramo sa istim žarom. Naravno, cilj nam je da napredujemo, da razmišljamo u čemu možemo da budemo bolji svakog dana. Tako smo se postavili danas. Pokušali smo da iskoristimo ove dvije utakmice da vidimo gdje smo u odnosu na period prije turnira, dali smo igračima mogućnost da igraju, neki su dobili manje, neki više minuta".

"Čekaju nas novi izazovi"

Naredne izazove tokom priprema reprezentacija će imati sljedećeg petka i subotu, u Njemačkoj protiv Češke, domaćina i Turske.

"Ovaj vikend je završen i već narednog nas čekaju novi izazovi u Njemačkoj, u Minhenu. Vidjećemo kako da podignemo naš kvalitet za ljetvicu više. Generalno, mi smo u toj fazi priprema za ono što nas očekuje, ciljevi su takvi da želimo da napredujemo svakodnevno. Radimo koliko je moguće da probamo sve što možemo, danas smo takođe imali postavljene ciljeve, ne što se tiče odbrane, već i nekih naših taktičkih postavki, odbrane… Kada igraš protiv Grčke, to je druga košarka, kao i protiv Kipra, razlika je u klasi…"

Ali, koristimo svaki momenat, svi igrači su bili koncentrisani na zadatke koje smo imali, to respektujem i čestitam im na tome. Lijepo je to i treba istaći, kapiten i njihov trener su nam došli i čestitali na tome što smo igrali punom snagom 40 minuta. Mi bismo se vjerovatno naljutili kada bi nas neko ovako pobijedio, oni su nas pohvalili i zahvalili nam se na tome što nismo spuštali gas 40 minuta. Probali smo neke naše napade koje nismo igrali, ponavljamo te situacije, svaki igrač dobija šansu, da stekne osjećaj. Nažalost, ne možemo da idemo na Evrobasket sa 15 ili 17 igrača, ali vidi se da svi žele da se nametnu. Pritisak je dobar, jer pritisak povećava odnos prema treningu i želju za napretkom, to je dobro.“

Eurobasket počinje 27. avgusta, a Pešićeva ekipa igraće u Grupi A, protiv Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke. Plasman u sljedeću rundu izboriće prva četiri tima.

(MONDO)