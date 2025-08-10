Rapsodija Srbije na Kipru! "Orlovi" gaze bez Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića!

Košarkaška reprezentacija Srbije demolirala je selekciju Kipra.

Nakon pobjede protiv Grčke, selektor Srbije Svetislav Pešić odlučio je da odmori najbolje igrače Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića, kao i Nikolu Milutinova i Stefana Jovića, ali to nije spriječilo "orlove" da pokažu apsolutnu dominaciju na Kipru.

KIPAR - SRBIJA 55:122 (12:28, 10:38, 20:31, 13:25)

Do sredine prve četvrtine meča u Limasolu bila je to izjednačena borba, a onda je Srbija napravila seriju 11:0 prvenstveno zahvaljujući trojkama Marka Gudurića, pa je prvi period okončan sa dvocifrenom prednošću (12:28).

Razlika u korist "orlova" porasla je na početku druge dionice do "plus 30", dominirali su u svim segmentima košarkaške igre, da bi u finišu još dodali gas i na odmor u poluvremenu otišli sa 44 poena prednosti.

"Orlovi" su malo spustili gard u trećem kvartalu, s obzirom da su primili čak 20 koševa, ali su postigli 31 i dodatno uvećali prednost na "plus 55". Za tri četvrtine Pešićev tim ubacio je skoro 100 pogodaka (97).

Do kraja su Pešićevi košarkaši otišli i na više od 60 razlike.

Tristan Vukčević (24), Balša Koprivica (22), Filip Petrušev (18), Dejan Davidovac (11), Ognjen Dobrić (11) i Aleksa Avramović (10) bili su najefikasniji u srpskom taboru, dok je kod Kiprana Filipos Tigkas bio prvo ime sa 17 poena.

SRBIJA: Petrušev 18, N. Jović 6 (4 sk, 5 as), Koprivica 22 (6 sk), Marinković 9 (6-3 za tri), Vukčević 24 (6-4 za tri, 7 sk, 4 ukr.l), Dobrić 11 (6-3 za tri, 4 sk, 5 as), Gudurić 9 (4 as), Davidovac 11 (4 sk), Avramović 10 (6 as), Topić 2 (6 sk, 7 as).

Nakon ove utakmice "orlovi" se vraćaju u Srbiju i nastaviće rad u Staroj Pazovi.

Sljedećeg vikenda očekuje ih turnir u Minhenu, prvi rival biće im selekcija Češke u subotu, a dan kasnije će odmjeriti snage protiv Turske ili Njemačke.

Generalna proba za Eurobasket zakazana je za 21. avgust, kada u Beogradskoj areni gostuje Slovenija.

Raspored mečeva Srbije na Evropskom prvenstvu u letonskoj Rigi.

Grupa A

Srbija - Estonija (27. avgust, 21:15 po lokalnom vremenu)

Srbija - Portugal (29. avgust, 21:15)

Srbija - Letonija (30. avgust, 18:00)

Srbija - Češka (1. septembar, 21:15)

Srbija - Turska (3. septembar, 21:15)

