Srbija razbila Gruziju 32 razlike: Dominirao sin Darka Miličića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srbija je ubjedljivo pobijedila Gruziju u drugom meču grupne faze Evropskog prvenstva

srbija pobijedila gruziju na evropskom prvenstvu Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA

Reprezentacija Srbije zabilježila je i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu do 16 godina. Poslije Njemačke "orlići" su pobijedili i Gruziju i to ubjedljivim rezultatom 99:63. Tako je srpski tim zakazao susret sa Španijom, sa kojom će se boriti za prvo mjesto u grupi već 10. avgusta od 16.30 sati.

Srpski tim ubjedljivo je startovao i do trećeg minuta imao je 9:4, u istom ritmu se i nastavilo - Srbija je uvijek bila korak naprijed i imala blagu prednost. Završnica prve dionice pripala je srpskom timu , Matija Lukić i Lazar Miličić donijeli su dvocifrenu prednost (24:14). Otvorio je drugu dionicu Miličić trojkom i tako je uslijedila igra koš za koš za koš, sve do 15. minuta kad je počela nevjerovatna serija od 13:0 za 48:26. Nije bilo mnogo prilika da se Gruzija vrati u meč, pokušavao je Sandro Šervašidže da promijeni tok utakmice, vezao je četiri poena, ali to nije bilo dovoljno za razigranu Srbiju.

Nastavili su "orlići" u jakom ritmu, nisu se opuštali bez obzira na prednost, održavali su dvocifrenu razliku i tako je bilo sve do posljednje dionice kad su obje strane spustile nogu sa gasa. Igralo se koš za koš, u nešto sporijem ritmu, već je bilo jasno u kom smjeru teče utakmica, a pošto se o pitanju pobjednika i nije debatovalo, Srbija je rutinski privela meč kraju.

Srbija je u svom timu imala četvoricu igrača koji su meč završili dvocifrenim učinkom. Matija Lukić (10 sk) i Nikola Kusturica (6 sk) vodili su im sa po 14 poena, Ognjen Simjanovski meč je završio sa 12, dok je Lazar Miličić, sin proslavljenog košarkaša Darka, ubacio 10, a uz to je uhvatio pet skokova, ali i izgubio isto toliko lopti. Luka Galić ostao je bez poena, ali bio je sjajan u skoku i zabilježio je osam uhvaćenih lopti.

Tagovi

košarka Srbija

