Turci igrali na -10, svi se smrzavali, a Hrvat na golu pio čaj!

Golman Erzurumspora pronašao način da se ugrije usred utakmice.

Izvor: Twitter/Ensonhaber/screenshot

Fudbaleri Erzurumspora nastavili su borbu za plasman u Superligu pobjedom protiv direktnog rivala Čoruma rezultatom 1:0.

Junak domaćih bio je Behnun Keser koji je postigao pobjedonosni gol, ali mu je slavu ukrao hrvatski golman Matija Orbanić.

Naime, ovaj meč je odigran po velikoj hladnoći, bilo je čak minus 10 stepeni Celzijusa u gradu u Istočnoj Anadoliji, što je bio veliki problem za igrače oba tima.

Najteže je vjerovatno bilo golmanima s obzirom da se manje kreću od svojih saigrača, ali je čuvar mreže domaćih Matija Orbanić pronašao način kako da se ugrije.

Hrvatski golman je usred utakmice naručio čaj, a snimak kako ga pije iza svoje mreže je postao viralan na društvenim mrežama.

Termometrelerin -10 dereceyi gösterdiği Erzurumspor FK – Çorum FK maçından dikkat çeken anlar.



Erzurum FK kalecisi Matija Orbanic, sahada çay içerek ısınmaya çalıştı.pic.twitter.com/pWKORR3Xh4 — ENSONHABER (@ensonhaber)December 28, 2025

Nije bilo lako ni ostalim igračima na terenu, a posebno onima na klupi. I oni su tražili način da se ugriju, vidjeli smo ih umotane u deke, a prilično su se smrznuli i gledaoci na tribinama koji su po ovako teškom vremenu došli da podrže svoju ekipu.

Erzurum’da termometrelerin -10 dereceyi gösterdiği soğukta oynanan Erzurumspor FK – Çorum FK maçından kareler.pic.twitter.com/4zFWQc3cqB — Onedio (@onedio)December 28, 2025

Erzurum je u posljednjim trenucima utakmice mogao i do ubjedljive pobjede, ali je Ibrahim Šehić odbranio jedanaesterac. Istini za volju, bivši reprezentativac BIH nije imao težak posao pošto je Eren Tozlu izveo jednu od najgorih "panenki" ikada i praktično dodao loptu u ruke Šehiću.