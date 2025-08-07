Kari Pešić: "Imamo trojicu povrijeđenih, nadamo se da neće dugo da traje"

Selektor Srbije objavio kako teku pripreme za Evropsko prvenstvo koje počinje 27. avgusta.

Izvor: Youtube/Košarkaški savez Srbije

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić oglasio se poslije pobjede protiv Poljske u srijedu. Rekao je da je zadovoljan urađenim u dosadašnjih osam dana priprema i otkrio da trojica igrača imaju manje probleme sa povredama - Vasilije Micić, Uroš Trifunović i Alen Smailagić.

"Sve ide po planu, ovo je osmi dan priprema. Odigrali smo dvije utakmice u posljednja dva dana, prije toga imali trening, pripreme, razgovore, taktičke stvari, poboljšanje atletske sposobnosti igrača... Imamo malo sitnijih povreda, Trifunović, Micić, Smailagić, ali to su sastavne stvari svih priprema i nadamo se da to neće da traje duže", rekao je Pešić za sajt Košarkaškog saveza Srbjie.

"Imali smo dvije pripremne utakmice, kakve smo i željeli. Da u njima treniramo, a ne da igramo. Rezultat je nebitan u toj situaciji, da ono što treniramo prenesemo na teren, da vidimo kakva je reakcija igrača na ono što smo uradili, trenirali, razgovarali... Idemo dan za danom. Ciljevi su jasni, da svakog dana postajemo bolji u svakom smislu, na terenu i van njega. Imamo dovoljno, a i malo vremena da sprovedemo sve što smo zamislili. Najvažnije je da igrači budu fizički dobro pripremljeni, da ne bude problema. Kada je zdravlje pod kontrolom, sve ostalo je lakše".

"Disciplina? To ne podrazumijeva da svi stojimo mirno, već da izvršavamo zadatke koje postavljamo, a to su prije svega zadaci u pripremi za trening, trening i analiza svega što uradimo poslije treninga. Da tu imamo fokus na svoj rad, zadatke, da se ne bavimo bilo kakvim drugim stvarima, već da koliko god je moguće zadržimo fokus. Da uživamo što smo svi zajedno preko ljeta i da se iz toga napravi pozitivna energija, koja uvijek donese i uživanje i dobre rezultate. Ali bez discipline i bez preuzimanja individualne odgovornosti teško možeš da napraviš korak naprijed. Za sada je to dobro, ali novi dan - novi izazovi".

Srbija će na Kipru igrati protiv domaće selekcije i Grčke.

"Grčka je jedan od kandidata za medalju, to će biti baš jaka utakmica. Nismo ni baš toliko spremni da odigramo kako bismo željeli kada budemo spremni, ali nisu ni Grci. I oni su na početku priprema. Ali uvijek kada igramo sa Grčkom, a nekoliko utakmica smo igrali ovdje u Areni i bile su fantastične utakmice, kao i u Atini. Sada je Kipar domaćin, prihvatili smo to iz razloga jer bi i mi trebalo da doprinesemo pripremi za Evropsko prvenstvo, zbog navijača, televizije, a i naravno sa grčkom federacijom imamo uvijek dobre odnose. Gledaćemo da obje utakmice iskoristimo da vidimo dokle smo stigli. Te utakmice nama stvarno koriste ne samo da igramo, već i da i mi iz trenerskog stafa vidimo šta bi tu moglo da se uradi, da popravimo detalje u odbrani, napadu i za to služe ti mečevi, u sklopi pripreme za ono što nas čeka na Evropskom prvenstvu"

Na Eurobasketu koji će trajati od 27. avgusta do 14. septembra Srbija će igrati u Grupi A u Rigi, protiv Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke. Plasman u sljedeću rundu izboriće prva četiri tima, a i ta faza biće odigrana u Rigi.

