Klub iz Saudijske Arabije zove Balotelija: Italijan neće u penziju, igraće fudbal i u 36. godini

Mario Baloteli mogao bi da poslije godinu dana ponovo zaigra fudbal.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši italijanski reprezentativac Mario Baloteli (35) još ne želi u penziju. Poznati fudbaler koji je često u centru pažnje javnosti odlučio je da poslije godinu dana pauze ponovo izađe na teren, plan je da zaigra u Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, pišu strani mediji.

Baloteli skoro godinu dana nije odigrao profesionalni meč, a posljednji angažman imao je u Đenovi, za koju je potpisao krajem oktobra prošle godine. Odigrao je svega šest utakmica u ovom klubu, a sve ukupno na terenu je proveo skromnih 56 minuta i već početkom januara napustio klub.

Kao i mnogi momenti u karijeri i ovaj je privukao pažnju. Baloteli je fudbaler kojeg često prate oči javnosti, Italijan se nadao da će posle odlaska iz Đenove lako pronaći novi klub u Seriji A, no to se nije dogodilo. Ipak, trudi se da održi formu tako što trenutno igra u amaterskom klubu Karpenedolo.

Pojavilo se svjetlo na kraju tunela koje je Baloteliju omogućilo da još malo vremena provede na terenu, pa ga je nedavno kontaktirao klub iz Emirata. Ova ekipa spremna je čak da mu ponudi ugovor do ljeta 2028. U slučaju da se saradnja dogodi biće to još jedan klub u nevjerovatno dugom nizu klubova čije je boje Italijan branio.

Baloteli je počeo u Lumečaneu, potom u Interu, Mančester sitiju, Milanu, Liverpulu, Nici, Marseju, Breši, Monci... Imena mnogih poznatih klubova ugostila su Balotelija, ali čini se da on ni u jednom od njih nije uspio da pronađe mir. Bio je dio i italijanske reprezentacije za koju je odigrao 36 mečeva i postigao 14 golova.

Al Etifak je trenutno deveti na tabeli i ima skor 3-3-3 i 12 poena, pa se čini da je poziv Balotelija zapravo poziv za spas i što bolji plasman u ligi.