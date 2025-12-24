logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klub iz Saudijske Arabije zove Balotelija: Italijan neće u penziju, igraće fudbal i u 36. godini

Klub iz Saudijske Arabije zove Balotelija: Italijan neće u penziju, igraće fudbal i u 36. godini

Autor Haris Krhalić
0

Mario Baloteli mogao bi da poslije godinu dana ponovo zaigra fudbal.

Mario Baloteli Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši italijanski reprezentativac Mario Baloteli (35) još ne želi u penziju. Poznati fudbaler koji je često u centru pažnje javnosti odlučio je da poslije godinu dana pauze ponovo izađe na teren, plan je da zaigra u Al Etifak u Saudijskoj Arabiji, pišu strani mediji.

Baloteli skoro godinu dana nije odigrao profesionalni meč, a posljednji angažman imao je u Đenovi, za koju je potpisao krajem oktobra prošle godine. Odigrao je svega šest utakmica u ovom klubu, a sve ukupno na terenu je proveo skromnih 56 minuta i već početkom januara napustio klub.

Kao i mnogi momenti u karijeri i ovaj je privukao pažnju. Baloteli je fudbaler kojeg često prate oči javnosti, Italijan se nadao da će posle odlaska iz Đenove lako pronaći novi klub u Seriji A, no to se nije dogodilo. Ipak, trudi se da održi formu tako što trenutno igra u amaterskom klubu Karpenedolo.

Pojavilo se svjetlo na kraju tunela koje je Baloteliju omogućilo da još malo vremena provede na terenu, pa ga je nedavno kontaktirao klub iz Emirata. Ova ekipa spremna je čak da mu ponudi ugovor do ljeta 2028. U slučaju da se saradnja dogodi biće to još jedan klub u nevjerovatno dugom nizu klubova čije je boje Italijan branio.

Baloteli je počeo u Lumečaneu, potom u Interu, Mančester sitiju, Milanu, Liverpulu, Nici, Marseju, Breši, Monci... Imena mnogih poznatih klubova ugostila su Balotelija, ali čini se da on ni u jednom od njih nije uspio da pronađe mir. Bio je dio i italijanske reprezentacije za koju je odigrao 36 mečeva i postigao 14 golova.

Al Etifak je trenutno deveti na tabeli i ima skor 3-3-3 i 12 poena, pa se čini da je poziv Balotelija zapravo poziv za spas i što bolji plasman u ligi. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mario Baloteli Saudijska Arabija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC