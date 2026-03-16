Deni Avdija prvi put objasnio što ne igra za Srbiju: "Sjajno bih se uklopio, sad je kasno"

Izraelski košarkaš Deni Avdija objasnio zašto je izabrao Izrael umjesto Srbije i upitan je da li bi sada nešto promijenio.

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Izraelski reprezentativac Deni Avdija odigrao je prethodne noći još jednu sjajnu utakmicu za svoj Portland, ali to nije bilo dovoljno da Trejlblejzersi dođu do pobjede na gostovanju Filadelfiji (109:103). Avdija je zadržao svoj standard iz ove sezone i zabeležio je 25 poena, devet skokova i šest asistencija i pokazao je da je s razlogom ove sezone bio Ol-star učesnik, gdje je inače igrao baš u ekipi sa Nikolom Jokićem.

Da je donio možda drugačiju odluku na početku karijere, njih dvojica bi bili saigrači i u reprezentaciji Srbije, pošto je njegov otac Zufer Avdija upravo navijao da obuče dres "orlova" i molio ga da to učini. Ipak, Avdija se odlučio za zemlju u kojoj se rodio i sada je reprezentativac Izraela.

Da li je razmatrao možda promjenu odluke, kada vidi Nikolu Jokića kako igra? "Srbija je sjajan tim, imaju sjajne igrače sigurno bih se uklopio, ali odrastao sam u Izraelu, cijela porodica mi je tamo... Volim Srbiju, volim da gledam kako igraju, više puta sam bio tamo, imam tamo porodicu, ali sam odabrao Izrael jer sam tamo odrastao", rekao je Avdija poslije meča Darku Dželetoviću.

Deni Avdija answering my question about him switching to play for Serbian NT while Nikola Jokić is still in his prime, something Deni's father Zufer,who was@kkcrvenazvezdacaptain & Yugoslav NT player in the 80's would have liked him to do:



"I'm happy with my choice"



"Znate, kad sam imao 16 godina bio sam drugačiji igrač, nisam mislio da mogu da igram na ovom nivou. Ispostavilo se da mogu, sada je kasno, ali sam srećan zbog svojih izbora", naglasio je Avdija.

Bivši košarkaš Makabija i Vašingtona igra sezonu života u NBA ligi i prosječno ove sezone bilježi 24,1 poena, 6,9 skokova i 6,7 asistencija u dresu Portlanda. Ima samo 25 godina.

Zufer Avdija: Ne igra zbog vojske

Zufer Avdija, bivši košarkaša Crvene zvezde koji je nekada igrao za reprezentaciju Jugoslavije, govorio je više puta da je svom sinu Deniju predlagao da igra za Srbiju.

Ipak, košarkaš je to odbio iz nekoliko razloga, a najvažniji je onaj o obaveznom vojnom roku: "Ja sam želio da to bude Srbija, jer sam mislio da će reprezentacija Srbije igrati na svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, na značajnijim takmičenjima i želio sam da on to doživi. Razgovarao sam onda sa Pinijem Geršonom (slavni izraelski trener, prim. aut.),koji je pokušavao da me ubijedi da mi sin igra za Izrael, i rekao sam da je na kraju ono što Dani odluči za mene prihvatljivo. Dani nije imao dilemu - želio je da igra isključivo za reprezentaciju Izraela", pričao je Zufer Avdija.