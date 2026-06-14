logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Englezi prolaze kroz pakao pred meč sa Hrvatskom: Stigla hitna upozorenja...

Englezi prolaze kroz pakao pred meč sa Hrvatskom: Stigla hitna upozorenja...

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Pripreme fudbalera Engleske za prvi meč Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske pretvorile su se u pravu noćnu moru po dolasku u američku saveznu državu Misuri.

Hari Kejn Izvor: MN PRESS

Nakon što su se suočili sa problemima oko nestanka dijela opreme, uključujući kopačke i lopte, englesku delegaciju zadesio je novi šok – upozorenje na ekstremne vremenske nepogode.

Fudbaleri i članovi stručnog štaba počeli su da dobijaju poruke upozorenja na mobilne telefone.

"Upozorenje na jaku grmljavinu. Trebalo bi da se sklonite i budete podalje od prozora", stajalo je u prvoj poruci.

Situacija se ubrzo dodatno pogoršala. Vjetar je dostizao brzinu od čak 128 kilometara na čas, a potom je stiglo i novo upozorenje.

"Upozorenje na tornado", glasila je poruka koja je izazvala dodatnu zabrinutost među članovima reprezentacije.

Uprkos svim problemima, selektor Tomas Tuhel planira da održi trening prema rasporedu, pošto Engleskoj nije ostalo mnogo vremena do prve utakmice na Mundijalu.

"Gordi Albion" takmičenje otvara u srijedu od 22 časa protiv Hrvatske, u jednom od najzanimljivijih mečeva prvog kola.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mundijal 2026 Engleska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC