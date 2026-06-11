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Engleska se ne šali! Da li je ovo njihov Mundijal, prvi nakon 1966?

Engleska se ne šali! Da li je ovo njihov Mundijal, prvi nakon 1966?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Engleske pobijedila je Kostariku 3:0 u pripremnoj utakmici, pokazujući snagu pred Svjetsko prvenstvo.

engleska razbila kostariku pred svjetsko prvenstvo 2026 Izvor: Mark Pain / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Engleske razbila je Kostariku u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i pokazala je tako da je s razlogom u najužem krugu favorita - i da će se ovog ljeta definitivno pitati oko titule prvaka svijeta.

Dok se Portugal mučio protiv Nigerije (2:1), Engleska je rutinski pobijedila Kostariku 3:0 (1:0) u Orlandu, iako je utakmica kasnila zbog užasnog nevremena koje na kraju nije pokvarilo doživljaj navijačima.

Već u 9. minutu Deklan Rajs doveo je Englesku u vođstvo na asistenciju Entonija Gordona, da bi novi fudbaler Barselone u 68. postigao i sam pogodak sa penala. Ubjedljivu pobedu potvrdio je Oli Votkins u 87. minutu, a nećemo pogriješiti ako još kažemo da je Engleska mogla da postigne najmanje još ovoliko golova.

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Tuhelov tim imao je posjed lopte 81 odsto, šutirao je ukupno 28 puta ka golu Kostarike (osam u okvir gola), a xG bio je čak 4,71 (broj očekivanih golova na osnovu kvaliteta šansi).

Inače, Engleska je počela u sastavu: Pikford - Džejms, Konsa, Stouns, O'Rajli - Anderson, Rajs, Madueke, Belingem, Gordon - Kejn. Igrali su još Eze, D. Henderson, Rodžers, Saka, Geji, Spens, Rašford, Votkins, Kvansa, Mejnu i Burn. Jedino šansu nisu dobili Džordan Henderson, Tino Livramento, Ajvan Toni i Džejms Traford.

Podsjetimo, Engleska je u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.

BONUS VIDEO:

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01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Engleska Mundijal 2026

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