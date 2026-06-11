Engleska se ne šali! Da li je ovo njihov Mundijal, prvi nakon 1966?

Fudbalska reprezentacija Engleske pobijedila je Kostariku 3:0 u pripremnoj utakmici, pokazujući snagu pred Svjetsko prvenstvo.
Fudbalska reprezentacija Engleske razbila je Kostariku u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi i pokazala je tako da je s razlogom u najužem krugu favorita - i da će se ovog ljeta definitivno pitati oko titule prvaka svijeta.
Dok se Portugal mučio protiv Nigerije (2:1), Engleska je rutinski pobijedila Kostariku 3:0 (1:0) u Orlandu, iako je utakmica kasnila zbog užasnog nevremena koje na kraju nije pokvarilo doživljaj navijačima.
Već u 9. minutu Deklan Rajs doveo je Englesku u vođstvo na asistenciju Entonija Gordona, da bi novi fudbaler Barselone u 68. postigao i sam pogodak sa penala. Ubjedljivu pobedu potvrdio je Oli Votkins u 87. minutu, a nećemo pogriješiti ako još kažemo da je Engleska mogla da postigne najmanje još ovoliko golova.
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Tuhelov tim imao je posjed lopte 81 odsto, šutirao je ukupno 28 puta ka golu Kostarike (osam u okvir gola), a xG bio je čak 4,71 (broj očekivanih golova na osnovu kvaliteta šansi).
Inače, Engleska je počela u sastavu: Pikford - Džejms, Konsa, Stouns, O'Rajli - Anderson, Rajs, Madueke, Belingem, Gordon - Kejn. Igrali su još Eze, D. Henderson, Rodžers, Saka, Geji, Spens, Rašford, Votkins, Kvansa, Mejnu i Burn. Jedino šansu nisu dobili Džordan Henderson, Tino Livramento, Ajvan Toni i Džejms Traford.
Podsjetimo, Engleska je u grupi sa Hrvatskom, Ganom i Panamom.
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(MONDO)