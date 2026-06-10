Sjećate li se šestoligaša koji je igrao Svjetsko prvenstvo? Cijeli život ostao amater, a čuvao Anrija na Mundijalu

Priča Ričarda Forsona je sigurno jedinstvena. On je jedini šestoligaški fudbaler koji je nastupao na Mundijalu.

Izvor: SRDJAN SUKI/EPA

Iako će na ovom Svjetskom prvenstvu nastupati selekcije poput Haitija, Kurasaoa ili Uzbekistana, ipak nećemo imati toliko nestvarnu priču kao onu iz 2006. godine kada je Ričmond Forson zaigrao na Mundijalu za Togo.

Lijevi bek rođen u Gani, a koji je skoro cijelu fudbalku karijeru proveo u nižim ligama francuske zaigrao je 2006. godine na Svjetskom šampionatu i odigrao tri meča kao igrač iz šeste lige. Iako je igrao na amaterskom nivou čuvao je Tjerija Anrija, Davida Trezegea, Franka Riberija, Sebastijana Freja, Hakana Jakina...

Kako je Forson stigao iz šeste lige do Mundijala?

Forson je rođen u Gani, ali je odrastao u Togu i zatim je kao vrlo mlad primijećen od strane skauta Meca. Doveli su ga u B tim ove ekipe, a tu je pokazivao toliki potencijal da su čak i klubovi poput Arsenala željeli da ga dovedu.

Međutim, nakon toga je imao tešku saobraćajnu nesreću 2001. godine, kada je bio na korak od ulaska u prvi tim Meca. Morao je da pauzira godinu dana, a onda se vratio da igra u nižim ligama. Igrao je za amaterski tim Vende Poare sur Vi u šestoj ligi Francuske. Njegova ekipa je dominirala, plasirala se u peti rang, a on je - dobio poziv za Mundijal!

Ali zapravo tada je on već bio etabliran reprezentativac. Iako je igrao amaterski fudbal on je 2001. godine dobio poziv za meč sa Senegalom. Ipak, malo ko je očekivao da selektor Oto Fišer pored Emanuela Adebajora u tim pozove šestoligaša!

Kako je igrao na Mundijalu?

Togo je prvi meč na Mundijalu igrao protiv Južne Koreje i poveo je, ali je nakon preokreta Koreja došla do tri boda pobjedom 2:1. Forson je zamijenio Ludovika Asemoasu u 62. mninutu i ubijedio selektora da bude starter na drugim mečevima.

Na drugom meču je startovao i odigrao svih 90 minuta protiv Švajcarske, ali su golovi Freja i Barnete odlučili da na kraju bude 2:0 za Švajcarce. U posljednjem meču sa Francuskom odigrao je takođe 90 minuta, a moćna Francuska je tek poslije pogodaka Vijere i Anrija pobijedila 2:0 u Kelnu.

Nakon Svjetskog prvenstva igrao je još tri godine za reprezentaciju, a nastavio je da igrao u nižim ligama Francuske i završio je karijeru 2013. godine. Ipak, njegova priča zaista ostaje jedna od najnevjerovatnijih na Mundijalima.