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Blamaža Kristijana Ronalda pred Svjetsko prvenstvo (VIDEO)

Blamaža Kristijana Ronalda pred Svjetsko prvenstvo (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Uoči Svjetskog prvenstva, Kristijano Ronaldo je imao nekoliko promašaja tokom utakmice protiv Nigerije. Da li je to znak za Portugal?

kristijano ronaldo se blamira pred svjetsko prvenstvo 2026. Izvor: Twitter/CrewsMat10/Screenshot

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Kristijano Ronaldo pokušaće da u 42. godini ostvari san i da dođe do toliko željene titule prvaka svijeta sa Portugalom. Iza njega je konačno uspješna sezona sa Al Nasrom u Saudijskoj Arabiji, gdje je osvojio titulu iz četvrtog pokušaja, ali da je u nekoj formi pred Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi - pa baš i nije.

To se najbolje vidjelo prethodne noći u "mršavoj" pobjedi Portugala protiv Nigerije 2:1 (1:1) u Leiriji kada se Kristijano Ronaldo ispromašivao u nekoliko situacija.

Da li je možda "pregorio od želje" ili jednostavno moramo da prihvatimo da u ovim trenucima nije fudbaler kakav je bio, ali ono što je Kristijano Ronaldo pokazao prethodne noći može da bude i "alarm" za Portugalce. Ukoliko se previše budu oslonili sada na njega, to bi moglo da im se obije o glavu. Počelo je ovako, u 8. minutu, kada je Semedo spojio Ronalda s golom:


Nažalost po Portugalce, nastavilo se i u prvom poluvremenu kada je Ronaldo imao nekoliko prilika da postigne pogodak, ali je svaki put reagovao lošije nego što smo navikli od njega:


Prije izlaska iz igre u 65. minutu, imao je još jedan ogroman promašaj vrijedan gledanja:


Inače, Portugal je pobijedio golovima Pedra Neta iz 23. i Fabija Konseisaa iz 75. minuta, dok je Akor Adams postigao jedini pogodak za Nigeriju u 37. minutu nakon kiksa odbrane.

Portugal je počeo u sastavu: Košta - Semedo, Dijaš, Inasio, Dalot - Neveš, Vitinja, Trinkao, Bruno, Neto i Ronaldo, a igrali su Mendeš, Košta, Feliks, Neveš, Veiga, Arauho, Konseisao, Kanselo, Ramoš i Nunješ. Podsetimo, Portugal je u grupi "K" sa Kolumbijom, DR Kongom i Uzbekistanom.

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Kristijano Ronaldo Portugal Mundijal 2026

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