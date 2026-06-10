Nejmar strpao 4.000.000 evra u roze kofer i otišao na Mundijal: Jutjuberu pokazao 9 satova koje će nositi u SAD

Nejmar je otišao na Mundijal sa donjim vešom, čarapama, majicama, dresovima i - satovima vrijednim 4 miliona evra.

Izvor: Youtube/ Cris Guedes

Ceo Brazil čeka da čuje kako da li je Nejmar spreman za Svjetsko prvenstvo u Americi. Karlo Anćeloti ga je uvrstio na spisak, ali se onda on povrijedio i sada je počela trka da se dovoljno spremi kako bi mogao da zaigra za "selesao".

Jedan poznati jutjuber je bio tu da snimi Nejmara kako se sprema za Mundijal. Nejmar ga je doveo u njegovu kuću da gleda kako se iskusni ofanzivac sprema za najbitnije takmičenje.

Mogli smo na ovom video klipu da vidimo kako sprema svoj donji veš, čarape, majice, kopačke, ali takođe i razni nakih, a posebno - satove. Zapravo Nejmar je pokazao blogeru Krisu Guedesu da će ponijeti deveet ručnih satova koji se procjenjuju na ukupno 4.000.000 evra!

Koje satove nosi Nejmar?

Iskusni 34-godišnji Nejmar koji već ima veliko iskustvo igranja na Mundijalu nosiće devet satova na Mundijal na kome planira da ostane više od mesec dana. Dominiraju satovi najpoznatije i najluksuznije marke "Roleks", a tu su i dva Patek Filipa".

Kakav Nejmar ide na Mundijal?

Nesumnjivo da je Nejmar jedan od igrača sa najboljim učinkom u dresu Reala pošto ima 129 nastupa i 79 golova. Do sada je igrao na tri Svjetska prvenstva i ovo će mu biti četvrto. Ipak ove sezone se vratio u Santos, dugo bio povređen i odigrao je samo 15 mečeva i dao je šest golova.