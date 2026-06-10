Ovo je najčudniji stadion na Mundijalu 2026: Na njemu će igrati i BiH i Hrvatska

Stadion u Kanadi morao je da poveća kapacitet za čak 18.000 mjesta da bi bio domaćin Svjetskog prvenstva u fudbalu.

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Svjetsko prvenstvo 2026. godine igraće se u tri države i na velikom broju stadiona, ali nisu svi klasični američki - pravljeni za NFL, prepravljeni za fudbal, okruženi ogromnim parkinzima... Za razliku od stadiona na kojem će se igrati finale, stadiona koji može da primi najviše gledalaca i stadiona koji je najskuplji na svijetu, u Kanadi postoji nešto sasvim drugačije.

Na najmanjem stadionu koji će ugostiti Svjetsko prvenstvo veoma važne mečeve igraće BiH i Hrvatska, a treba napomenuti i da su Kanađani morali da mu dodaju čak 18 hiljada sjedećih mjesta da bi uopšte bio pogodan za igranje utakmica. Zbog toga će biti još zanimljivije gledati mečeve na njemu.

Kako je građen stadion BMO Field?

Na mjestu gdje je sada stadion BMO Field, ovo je čak peti stadion! Prethodni je porušen 1999. godine, nakon što su se dva tima koja su ga koristila - Toronto Argonautsi (kanadski fudbal) i Toronto Blu Džejsi (bejzbol) - "odselila" sa stadiona koji se tada zvao "Exhibition Stadium". Narednih godina počelo je da se priča o izgradnji novog sportskog objekta, a njegova veličina išla je od 19 do 30 hiljada sjedećih mjesta.

Nakon što su više puta mijenjani planovi i lokacija, doneta je odluka da se novi stadion izgradi tako da poštuje FIFA propise, kako bi na njemu mogli da se igraju i fudbalski mečevi. Bio je to revolucionaran korak, jer je stadion završen 2007. godine, ubrzo je na njemu održano Svjetsko prvenstvo za igrače do 20 godina, a Toronto je dobio franšizu koja će se takmičiti u MLS.

Stadion BMO izgrađen je u skladu sa potrebama lokalne zajednice, a njegov kapacitet bio je nešto malo veći od 28.000 sjedećih mjesta. Jasno - to je premalo za Mundijal! Zato je u posljednjih godinu dana na tribine iza golova "dozidano" gotovo 18.000 sjedećih mjesta, pa će ovde utakmice moći da gleda blizu 46.000 navijača. Čak i tako je najmanji mundijalski stadion ove godine.

Šta će se igrati na stadionu BMO?

Za razliku od američkih stadiona koje smo predstavljaji prethodnih dana, na stadionu u Torontu nećemo gledati završnicu turnira. Zapravo, ovdje će biti odigrano svega šest mečeva - pet u grupnoj fazi i jedan u prvoj rundi nokaut faze. Ovo je spisak svih mečeva koji će se igrati u Torontu:

Kanada - Bosna i Hercegovina

Gana - Panama

Nemačka - Obala Slonovače

Panama - Hrvatska

Senegal - Irak

Drugoplasirani grupe K - Drugoplasirani grupe L

Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u grupi K takmičiće se Portugal, DR Kongo, Uzbekistan i Kolumbija. Sa druge strane, u grupi L igraće reprezentacije Engleske, Hrvatske, Paname i Gane. To znači da bismo Hrvatsku ponovo mogli da vidimo na ovom stadionu, u prvoj rundi nokaut faze - ukoliko budu drugi u svojoj grupi.

Šta se do sada odigralo na stadionu BMO?

Pošto je stadion prvobitno namijenjen fudbalu, logično je da su najvažniji sportski događaji koji su ovdje održani fudbalske utakmice. Koriste ga Toronto koji se takmiči u MLS i njihov rezervni tim koji igra u nižim američkim ligama, a na njemu su igrani i međunarodni mečevi - poput okršaja Ol-star tima MLS i Vest Hema, odnosno prijateljskih utakmica evropskih timova tokom američke turneje ljeti.

Ovdje se 2007. godine igralo Svjetsko prvenstvo za igrače mlađe od 20 godina. Između ostalog, na stadionu "BMO Field" odigrano je i finale u kojem je Argentina pobjedom nad Češkom (2:1) stigla do titule. Tu generaciju predvodili su Serhio Aguero i Anhel di Marija.

Kasnije se na stadionu igralo i Svjetsko prvenstvo za fudbalerke do 20 godina, Gold kup, važni mečevi klupskog fudbala u Sjevernoj Americi, kao i brojne prijateljske utakmice. Posetili su ga Real Madrid, Juventus, Milan, Benfika, Pari Sen Žermen, Totenhem, Mančester siti, Seltik... Sa druge strane, stadion BMO bio je domaćin mečevima kanadskog fudbala, američkog fudbala, hokeja na ledu, lakrosa, ragbija... Sportova koji nisu previše popularni u našem dijelu svijeta, ali imaju izuzetan značaj za lokalnu zajednicu.