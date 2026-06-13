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Skandal pred meč Engleske i Hrvatske: Favorit ostao bez opreme i rekvizita za trening, sve je nestalo

Skandal pred meč Engleske i Hrvatske: Favorit ostao bez opreme i rekvizita za trening, sve je nestalo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Već nekoliko kontroverznih situacija na Svjetskom prvenstvu 2026, a tek su prošla dva dana

Englezima ukradena oprema na Mundijalu 2026 Izvor: Paul Marriott / Alamy / Profimedia

Velika bruka na Svjetskom prvenstvu. Kamp reprezentacije Engleske u Kanzas Sitiju je opljačkan. Ove informacije potvrdio FS Engleske i kako je navedeno, ukradena je oprema i rekviziti za trening.

Pretpostavlja se da su među ukradenim predmetima lopte i kopačke, a do pljačke je došlo tako što su lopovi provalili u vozila koja su prevozila opremu jednog od favorita na Mundijalu.

Sve se dogodilo prije nego što su Englezi uopšte stigli u svoju bazu, pošto će Tomas Tuhel i njegov tim stići u Kanzas Siti u subotu po podne. Već je uhapšeno nekoliko lica u vezi sa ovim slučajem.

Krađa bi potencijalno mogla da poremeti neke od Tuhelovih priprema za utakmicu otvaranja Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, koja je na programu u srijedu od 22 časa.

Igrači Engleske će svoj prvi kompletan trening dan imati u nedjelju, a koliko će ova situacija uticati na njihove pripreme, to je pitanje... Osim Engleske i Francuske, u grupi L se nalaze još Gana i Panama.

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Tagovi

Mundijal 2026 Engleska

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