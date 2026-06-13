"Pjevaj himnu tuđe države i gledaj svoja posla": Neprijatno u studiju pred meč Bosne i Hercegovine

Najveća legenda američke reprezentacije obrušila se na selektora Kanade Džesija Marša.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/FOXSoccer

Selektor Kanade Džesi Marš (52) iznio je prije utakmice protiv Bosne i Hercegovine žestoku kritiku na račun reprezentacije Sjedinjenih Država. Poznati trener, koji je i sam igrao dva puta za američku "A" selekciju, 2001. i 2007, kazao je da igrači u Americi nevoljko pjevaju himnu svoje zemlje.

Legenda američke reprezentacije i rekorder sa čak 143 nastupa za nju Klint Dempsi (43) žestoko je reagovao na tu izjavu.

"Klinte, Džesi je rekao da je kada je bio pomoćnik selektora pod Bobom Bredlijem (2010) morao da tjera igrače da pjevaju himnu?"

"To je stvarno rekao? Ne mogu da shvatim tog tipa previše ozbiljno", kazao je on u studiju.

"Bila mi je čast da stasam i da predstavljam svoju reprezentaciju. Obično nisam osoba koja rado pjeva himnu, obično stavim ruku na srce i molim se Bogu. Krvario sam za ovu zemlju, lomio sam nos za ovu zemlju, vraćao sam se zbog nje da igram poslije dvije operacije na srcu. Neću da mi lekcije dijeli neko ko je prešao na drugu stranu i ko pjeva himnu druge države... Gledaj svoja posla i brini o svom timu", odbrusio mu je Dempsi.

Ko je Džesi Marš i što je ljut na Ameriku?

Džesi Marš se kao trener školovao u sistemu Red Bula - najprije u Njujorku od 2015. do 2018, a onda u Salcburgu i Lajpcigu i u svim Red Bulovim timovima radio je kao glavni trener. Naučivši sistem visokog presinga, prenio ga je i u Englesku, gdje je vodio Lids u sezoni 2022/23, a od 2024. je selektor Kanade.

Marš je bio razočaran zbog toga što nije dobijao poziv američke federacije da preuzme vođenje reprezentacije. Od kada je preuzeo Kanadu povezao se potpuno sa tom zemljom i igračima i to ističe u svakoj situaciji.

"Svako od ovih momaka je nevjerovatno privržen Kanadi", rekao je on pred Svjetsko prvenstvo i u znak poštovanja i ljubavi prema Kanadi pjeva njenu himnu pred meč.

Šta čeka Kanađane na Mundijalu?

Vidi opis "Pjevaj himnu tuđe države i gledaj svoja posla": Neprijatno u studiju pred meč Bosne i Hercegovine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Poslije uzbudljivog remija protiv Bosne i Hercegovine, Kanada će kao jedan od tri domaćina turnira igrati protiv Katara u Vankuveru 18. juna i protiv Švajcarske takođe u Vankuveru, 24. juna.