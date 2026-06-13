Istorijska odluka sudije, na štetu BiH: Prvi put primijenjeno pravilo "5 sekundi", kapiten morao da vrati loptu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prva je ostala bez posjeda zbog primjene novog pravila od pet sekundi.
Sudija iz Argentine Fakundo Teljo prvi je na Svjetskom prvenstvu primijenio novo fudbalsko pravilo od "pet sekundi". Duže od tog vremena trebalo je kapitenu Bosne i Hercegovine Seadu Kolašincu da izvede aut u toku utakmice protiv Kanade i zato je arbitar oduzeo posjed "zmajevima" i dodijelio loptu domaćinu turnira.
Sa klupe Kanade su skočili kada je postalo očigledno da Kolašinac oklijeva sa izvođenjem, a arbitar je odmah reagovao i dosudio loptu za domaćina.
Pogledajte tu situaciju, u kojoj je Kolašinac potrošio previše vremena:
Pravilo od "pet sekundi" jedno je od čak sedam novih propisa uvedenih u fudbal na aktuelnom Svjetskom prvenstvu.
Prema praviniku, sudije su dobile pravo da intervenišu ako igrač namjerno odugovlači sa izvođenjem auta i tako posjed lopte može odmah biti oduzet i dodijeljen protivničkoj ekipi.
Sigurno je da će ova mjera sprečavati odugovlačenje igre na štetu ekipe koja pokušava da ubrza igru i da postigne gol.
Bosna i Hercegovina je tokom navedene situacije imala prednost 1:0 i nije uspjela da je sačuva, jer je Kanada izjednačila u 76. minutu i utakmica je završena bez pobjednika.
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