Istorijska odluka sudije, na štetu BiH: Prvi put primijenjeno pravilo "5 sekundi", kapiten morao da vrati loptu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prva je ostala bez posjeda zbog primjene novog pravila od pet sekundi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Sudija iz Argentine Fakundo Teljo prvi je na Svjetskom prvenstvu primijenio novo fudbalsko pravilo od "pet sekundi". Duže od tog vremena trebalo je kapitenu Bosne i Hercegovine Seadu Kolašincu da izvede aut u toku utakmice protiv Kanade i zato je arbitar oduzeo posjed "zmajevima" i dodijelio loptu domaćinu turnira.

Sa klupe Kanade su skočili kada je postalo očigledno da Kolašinac oklijeva sa izvođenjem, a arbitar je odmah reagovao i dosudio loptu za domaćina.

Pogledajte tu situaciju, u kojoj je Kolašinac potrošio previše vremena:

Pogledajte 00:44 Kanada BiH i pravilo od 5 sekundi Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Pravilo od "pet sekundi" jedno je od čak sedam novih propisa uvedenih u fudbal na aktuelnom Svjetskom prvenstvu.

Prema praviniku, sudije su dobile pravo da intervenišu ako igrač namjerno odugovlači sa izvođenjem auta i tako posjed lopte može odmah biti oduzet i dodijeljen protivničkoj ekipi.

Sigurno je da će ova mjera sprečavati odugovlačenje igre na štetu ekipe koja pokušava da ubrza igru i da postigne gol.

Bosna i Hercegovina je tokom navedene situacije imala prednost 1:0 i nije uspjela da je sačuva, jer je Kanada izjednačila u 76. minutu i utakmica je završena bez pobjednika.