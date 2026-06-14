logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kao da je stalo vrijeme: Novak Đoković sa par metara vidio kako Luis Hamilton dominira

Kao da je stalo vrijeme: Novak Đoković sa par metara vidio kako Luis Hamilton dominira

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatnoj trci u Barseloni prisustvovao je najveći teniser svih vremena Novak Đoković

Novak Đoković gledao pobjedu Luisa Hamiltona Izvor: X.com

Novak Đoković (39) mahao je zastavom na kraju trke Formule 1 u Barseloni, dok je prvi kroz cilj prošao Luis Hamilton (41). Jedan od najvećih vozača u istoriji F1, sedmostruki prvak, prvi put je poslije godinu i po donio pobjedu Ferariju, a nevjerovatnom igrom slučaja, tu je bio baš Srbin. Najveći teniser svih vremena gledao je još jednog asa svoje generacije kako trijumfuje pred mlađim rivalima i piše istoriju.

Nole je bio posebni gost Formule 1 na stazi Katalunja i uveličao je Veliku nagradu Španije.

Pogledajte kako je izgledao Hamiltonov prolazak kroz cilj, na nekoliko metara od Novaka:

Dvije nedjelje prije početka Vimbldona, Novak uživa u danima odmora i posvetio je današnji dan dolasku na trku Formule 1. Vidio je da je Hamilton i te kako konkurentan daleko mlađim rivalima, kao što je i on u tenisu ravnopravan čak i duplo mlađima od sebe. Čim se pojavio u bijeloj košulji i sa naočarima za sunce, Đoković je privukao ogromnu pažnju u Španiji.

Pred Noletovim pogledom, Hamilton je smanjio zaostatak u trci za titulu za prvoplasiranim Raselom. Četvrti put se ove sezone britanski veteran popeo na pobjednički podijum i poslije jednog trećeg mjesta (u Kini) i dva druga mjesta (u Kanadi i Monte Karlu), popeo se i na vrh u Barseloni.

Generalni plasman vozača Formule 1:

  1. Kimi Antoneli (Mercedes) 156 bodova
  2. Luis Hamilton (Ferari) 115 bodova
  3. Džordž Rasel (Mercedes) 106
  4. Šarl Lejkler (Ferari) 75 bodova
  5. Lando Noris (Meklaren) 73
  6. Oskar Pjastri (Meklaren) 68... 

Za razliku od prošlih trka, ovog puta na trci nije bila Hamiltonova djevojka Kim Kardašijan: 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Formula 1 Luis Hamilton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC