Nevjerovatnoj trci u Barseloni prisustvovao je najveći teniser svih vremena Novak Đoković

Izvor: X.com

Novak Đoković (39) mahao je zastavom na kraju trke Formule 1 u Barseloni, dok je prvi kroz cilj prošao Luis Hamilton (41). Jedan od najvećih vozača u istoriji F1, sedmostruki prvak, prvi put je poslije godinu i po donio pobjedu Ferariju, a nevjerovatnom igrom slučaja, tu je bio baš Srbin. Najveći teniser svih vremena gledao je još jednog asa svoje generacije kako trijumfuje pred mlađim rivalima i piše istoriju.

Nole je bio posebni gost Formule 1 na stazi Katalunja i uveličao je Veliku nagradu Španije.

Pogledajte kako je izgledao Hamiltonov prolazak kroz cilj, na nekoliko metara od Novaka:

Dvije nedjelje prije početka Vimbldona, Novak uživa u danima odmora i posvetio je današnji dan dolasku na trku Formule 1. Vidio je da je Hamilton i te kako konkurentan daleko mlađim rivalima, kao što je i on u tenisu ravnopravan čak i duplo mlađima od sebe. Čim se pojavio u bijeloj košulji i sa naočarima za sunce, Đoković je privukao ogromnu pažnju u Španiji.

Vidi opis Kao da je stalo vrijeme: Novak Đoković sa par metara vidio kako Luis Hamilton dominira Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Vince Mignott / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Pred Noletovim pogledom, Hamilton je smanjio zaostatak u trci za titulu za prvoplasiranim Raselom. Četvrti put se ove sezone britanski veteran popeo na pobjednički podijum i poslije jednog trećeg mjesta (u Kini) i dva druga mjesta (u Kanadi i Monte Karlu), popeo se i na vrh u Barseloni.

Generalni plasman vozača Formule 1:

Kimi Antoneli (Mercedes) 156 bodova Luis Hamilton (Ferari) 115 bodova Džordž Rasel (Mercedes) 106 Šarl Lejkler (Ferari) 75 bodova Lando Noris (Meklaren) 73 Oskar Pjastri (Meklaren) 68...

Za razliku od prošlih trka, ovog puta na trci nije bila Hamiltonova djevojka Kim Kardašijan: