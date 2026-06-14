Kao da je stalo vrijeme: Novak Đoković sa par metara vidio kako Luis Hamilton dominira

Nevjerovatnoj trci u Barseloni prisustvovao je najveći teniser svih vremena Novak Đoković
Novak Đoković (39) mahao je zastavom na kraju trke Formule 1 u Barseloni, dok je prvi kroz cilj prošao Luis Hamilton (41). Jedan od najvećih vozača u istoriji F1, sedmostruki prvak, prvi put je poslije godinu i po donio pobjedu Ferariju, a nevjerovatnom igrom slučaja, tu je bio baš Srbin. Najveći teniser svih vremena gledao je još jednog asa svoje generacije kako trijumfuje pred mlađim rivalima i piše istoriju.
Nole je bio posebni gost Formule 1 na stazi Katalunja i uveličao je Veliku nagradu Španije.
Pogledajte kako je izgledao Hamiltonov prolazak kroz cilj, na nekoliko metara od Novaka:
The moment of victory!#F1#BarcelonaGP@LewisHamiltonpic.twitter.com/ET9mkIA9MC— Formula 1 (@F1)June 14, 2026
Dvije nedjelje prije početka Vimbldona, Novak uživa u danima odmora i posvetio je današnji dan dolasku na trku Formule 1. Vidio je da je Hamilton i te kako konkurentan daleko mlađim rivalima, kao što je i on u tenisu ravnopravan čak i duplo mlađima od sebe. Čim se pojavio u bijeloj košulji i sa naočarima za sunce, Đoković je privukao ogromnu pažnju u Španiji.
Pred Noletovim pogledom, Hamilton je smanjio zaostatak u trci za titulu za prvoplasiranim Raselom. Četvrti put se ove sezone britanski veteran popeo na pobjednički podijum i poslije jednog trećeg mjesta (u Kini) i dva druga mjesta (u Kanadi i Monte Karlu), popeo se i na vrh u Barseloni.
Generalni plasman vozača Formule 1:
- Kimi Antoneli (Mercedes) 156 bodova
- Luis Hamilton (Ferari) 115 bodova
- Džordž Rasel (Mercedes) 106
- Šarl Lejkler (Ferari) 75 bodova
- Lando Noris (Meklaren) 73
- Oskar Pjastri (Meklaren) 68...
Za razliku od prošlih trka, ovog puta na trci nije bila Hamiltonova djevojka Kim Kardašijan: