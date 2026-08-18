Veliki preokret, Jovan Milošević u Seriji A: Italijani ga oteli u posljednji čas

Jovan Milošević prelazi u Udineze, a ne u Bragu
Srpski centarfor Jovan Milošević preći će iz Štutgarta u Udineze, a ne u Bragu. Fudbalski insajderi Ben Džejkobs i Mateo Moreto objavili su da je italijanski klub u posljednjem trenutku "oteo" efikasnog napadača Portugalcima.
Braga je ponudila osam miliona Štutgartu za Miloševića, a Udineze je potom izjednačio tu ponudu. Iako je bivši napadač Partizana u utorak trebalo da stigne u Portugal, on se očekuje u narednim satima u Italiji, tvrdi Moreto.
Milošević je veoma tražen na tržištu, jer je odavno poznato da Štutgart ne računa na njega. U Udinezeu bi mogao da zaigra zajedno sa Nemanjom Gudeljom, srpskim reprezentativcem koji bi trebalo da stigne u taj tim kao slobodan igrač. Povrh toga, trenera Udinezea je već godinama Kosta Runjajić, austrijski stručnjak srpskog porijekla koji će sigurno bolje koristiti Miloševićev talenat nego stručni štab Štutgarta, tima u kojem nije dobio pravu priliku.
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Milošević je prošle sezone rešetao mreže na pozajmici u Partizanu (16 golova), a onda je iz Štutgarta otišao na pozajmicu u Verder i tokom proljeća tri puta bio strelac u Bundesligi. Ipak, uglavnom je ulazio kao rezerva ili ostajao na klupi. Dolazak u Italiju zato će biti i prilika za njega da u 22. godini u jednoj od najprestižnijih liga pokaže šta sve zna.
Bonus video: Gol Jovana Miloševića za Štutgart
(MONDO)