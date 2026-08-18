Jovan Milošević prelazi u Udineze, a ne u Bragu

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Srpski centarfor Jovan Milošević preći će iz Štutgarta u Udineze, a ne u Bragu. Fudbalski insajderi Ben Džejkobs i Mateo Moreto objavili su da je italijanski klub u posljednjem trenutku "oteo" efikasnog napadača Portugalcima.

Braga je ponudila osam miliona Štutgartu za Miloševića, a Udineze je potom izjednačio tu ponudu. Iako je bivši napadač Partizana u utorak trebalo da stigne u Portugal, on se očekuje u narednim satima u Italiji, tvrdi Moreto.

Milošević je veoma tražen na tržištu, jer je odavno poznato da Štutgart ne računa na njega. U Udinezeu bi mogao da zaigra zajedno sa Nemanjom Gudeljom, srpskim reprezentativcem koji bi trebalo da stigne u taj tim kao slobodan igrač. Povrh toga, trenera Udinezea je već godinama Kosta Runjajić, austrijski stručnjak srpskog porijekla koji će sigurno bolje koristiti Miloševićev talenat nego stručni štab Štutgarta, tima u kojem nije dobio pravu priliku.

Vidi opis Veliki preokret, Jovan Milošević u Seriji A: Italijani ga oteli u posljednji čas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: nordphoto GmbH / Tauchnitz / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TV Arena sport/screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

Milošević je prošle sezone rešetao mreže na pozajmici u Partizanu (16 golova), a onda je iz Štutgarta otišao na pozajmicu u Verder i tokom proljeća tri puta bio strelac u Bundesligi. Ipak, uglavnom je ulazio kao rezerva ili ostajao na klupi. Dolazak u Italiju zato će biti i prilika za njega da u 22. godini u jednoj od najprestižnijih liga pokaže šta sve zna.

Bonus video: Gol Jovana Miloševića za Štutgart

Pogledajte 00:14 Jovan Milošević za Štutgart Izvor: kickersTV Izvor: kickersTV

(MONDO)