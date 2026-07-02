Bivši napadač Vojvodine i Partizana Jovan Milošević ponovo nije u prvom planu u Štutgartu.
Fudbalski klub Partizan je tokom jesenjeg dijela prethodne sezone mnogo zavisio od Jovana Miloševića (20), koji je bio najbolji pojedinac u timu Srđana Blagojevića. Period koji je proveo na pozajmici u Humskoj u potpunosti je iskoristio da vrati golgeterski njuh, ali Štutgart nije želio da ga ostavi u Beogradu do kraja sezone. Preselio se u Verder gdje je odigrao drugi dio, a sada će ponovo tražiti klub - jer Štutgart i dalje ne računa na njega.
Iako je u ljeto 2023. godine stigao u klub, Milošević je do sada za Štutgart odigrao samo šest mečeva. Išao je na pozajmice u Sent Galen, Partizan i Verder, a svuda je ostavljao bolji utisak nego u klubu koji ga je svojevremeno Vojvodini platio 1,2 miliona evra. Sada žele da dobiju pet puta više, iako mu nisu dali pravu šansu!
Jovan Milošević ponovo višak u Štutgartu
Navodno, Štutgart želi da tokom ovog ljeta proda Jovana Miloševića u transferu teškom 6.000.000 evra. Njemački mediji tvrde da ga trener Sebastijan Henes ne vidi u timu za narednu sezonu. Sa druge strane, njemački klub smatra da je idealan trenutak za prodaju - pošto su se klubovi i tokom zime raspitivali za Miloševića.
Partizan nije imao mogućnost da otkupi ugovor Jovana Miloševića, a pitanje je i da li bi finansijski mogao da ispuni zahtjeve njemačkog kluba. Crno-bijeli su se nadali da bi Milošević mogao da ostane u Humskoj na pozajmici barem do kraja sezone, ali je Štutgart odlučio da ga pošalje u Verder.
Milošević je tokom polusezone u Verderu odigrao 13 mečeva, postigao tri gola i jednom asistirao. Daleko bolje brojke imao je u Partizanu gdje je tokom jeseni na 23 meča imao 16 golova i pet asistencija. Dres Partizana nosio je i na sedam mečeva u proljećnom dijelu sezone 2024/25, a tada je postigao tri gola.
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(MONDO)