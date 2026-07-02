Jovan Milošević ponovo višak u Štutgartu

Bivši napadač Vojvodine i Partizana Jovan Milošević ponovo nije u prvom planu u Štutgartu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je tokom jesenjeg dijela prethodne sezone mnogo zavisio od Jovana Miloševića (20), koji je bio najbolji pojedinac u timu Srđana Blagojevića. Period koji je proveo na pozajmici u Humskoj u potpunosti je iskoristio da vrati golgeterski njuh, ali Štutgart nije želio da ga ostavi u Beogradu do kraja sezone. Preselio se u Verder gdje je odigrao drugi dio, a sada će ponovo tražiti klub - jer Štutgart i dalje ne računa na njega.

Iako je u ljeto 2023. godine stigao u klub, Milošević je do sada za Štutgart odigrao samo šest mečeva. Išao je na pozajmice u Sent Galen, Partizan i Verder, a svuda je ostavljao bolji utisak nego u klubu koji ga je svojevremeno Vojvodini platio 1,2 miliona evra. Sada žele da dobiju pet puta više, iako mu nisu dali pravu šansu!

Navodno, Štutgart želi da tokom ovog ljeta proda Jovana Miloševića u transferu teškom 6.000.000 evra. Njemački mediji tvrde da ga trener Sebastijan Henes ne vidi u timu za narednu sezonu. Sa druge strane, njemački klub smatra da je idealan trenutak za prodaju - pošto su se klubovi i tokom zime raspitivali za Miloševića.

Partizan nije imao mogućnost da otkupi ugovor Jovana Miloševića, a pitanje je i da li bi finansijski mogao da ispuni zahtjeve njemačkog kluba. Crno-bijeli su se nadali da bi Milošević mogao da ostane u Humskoj na pozajmici barem do kraja sezone, ali je Štutgart odlučio da ga pošalje u Verder.

Milošević je tokom polusezone u Verderu odigrao 13 mečeva, postigao tri gola i jednom asistirao. Daleko bolje brojke imao je u Partizanu gdje je tokom jeseni na 23 meča imao 16 golova i pet asistencija. Dres Partizana nosio je i na sedam mečeva u proljećnom dijelu sezone 2024/25, a tada je postigao tri gola.

Bonus video:

Pogledajte 01:02 Jovan Milošević dao gol za Verder na debiju Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

(MONDO)