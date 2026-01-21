Blagojević bocnuo one što se kite tuđim perjem: "Sad svi pričaju o Joci, a kad je došao kod nas?"

Jasna poruka trenera Srđana Blagojevića o tome kako je Jovan Milošević "vaskrsao" karijeru u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Jovan Milošević otišao je ove zime iz Partizana nakon fantastičnih godinu dana u Humskoj. Već je zaigrao u Bundesligi u dresu Verdera, za koji je postigao i prvi gol proteklog vikenda, a mnogi su bili skloni da se kite tuđim perjem u prethodnom periodu kada je trebalo pripisati zasluge za njegov razvoj i meteorski uspon.

Ipak, treba podvući da je to prije svega zasluga trenera Srđana Blagojevića koji je prvo imao strpljenja za Miloševića koji nije došao spreman u Partizan, a potom mu je pronašao savršenu ulogu.

Izvor: MN PRESS

"Sada svi pričaju o Joci Miloševiću, ali nije kod nas došao igrač koji je imao iza sebe niz uspješnih sezona... Već kao momak koji je mlad otišao u Bundesligu, nije dobio adekvatnu priliku da igra, mučio se sa povredom, išao na pozajmicu u Švajcarsku. Svježe zaliječen je stigao, povrijedio se na drugom treningu. Postavili smo cilj da ga osposobimo da Milošević u kontinuitetu trenira. Znači ne da igra, već trenira. Kao posljedica toga došle su kvalitetne igre i učinak", rekao je Blagojević u podkastu "Aktuela".

"Vanja Dragojević čak nije bio ni na spisku prvotimaca za put u Antaliju minule godine. Na sugestiju članova struke, odnosno Stefana Petrović, priključen je timu. Nikola Simić i Ognjen Ugrešić su bili u omladincima i Teleoptiku. Za šest mjeseci je došao od Srpske lige do A reprezentativca i zamjenika kapitena Partizana. Sem Nihada Mujakića niko nije igrao za reprezentaciju, a kada smo otišli takav status steklo je preko 10 igrača. Posebno sam ponosan na to. Momci su prvenstveno zaslužni za to, a onda mi koji smo im pomogli u razvoju. Nekad se rad ne ogleda u trofejima, već i u ovakvim parametrima."

Istakao je Blagojević i da je znao da iz Humske "teško može da izađe kao heroj", ali se ne kaje nijednog trenutka zbog odluke da dođe u Partizan, iako je kraj protekao čak i u spekulacijama da je smijenjen zbog smanjene minutaže Ugrešiću.

"Ognjen Ugrešić je veoma talentovan momak. Nevjerovatno je napredovao za kratko vrijeme. To je prije svega njegova zasluga, ali daću sebi za pravo da pripišem dio zasluga mom stručnom štabu. Sve što ova djeca prolaze u Partizanu je proces koji podrazumijeva mnoštvo etapa. Naravno da ima uspona i padova, promjena okolnosti oko svih njih. Okruženi su novim stvarima, pažnjom koju ranije nisu imali... Prisutna je pažnja novinara, saigrača, navijača... Normalno je da u tom nekom periodu ima određenih nestabilnosti, pogotovo kada je kvalitet igre u pitanju. Kroz te neke stvari su prolazili Simić, Dragojević, pa i Ugrešić. Sve je to normalan razvoj mladih igrača. Nikako ne želim da posmatram tu situaciju u okviru sukoba i nerazumijevanja. Izuzetno ga poštujem. Vjerujem da će napraviti veliku karijeru. Ne mislim da je bilo šta tog tipa dovelo do odluke kluba da završimo saradnju. Poštujem tu odluku, upravu, kao i cijeli klub naravno", zaključio je.