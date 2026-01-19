logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan zbog povreda i virusa otkazao utakmicu: Veliki problem na pripremama crno-bijelih

Partizan zbog povreda i virusa otkazao utakmicu: Veliki problem na pripremama crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Nenad Stojaković neće moći da vidi igrače Partizana na djelu protiv bugarskog Boteva.

Nenad Stojaković Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski klub Partizan i dalje je na pripremama u Turskoj, ali u Antaliji neće odigrati jednu od ranije zakazanih utakmica. Iako je bio plan da srpski predstavnik 21. januara nastupi protiv Boteva iz Plovdiva, meč protiv bugarskog tima je otkazan. Razlog za to je problem sa igračkim kadrom koji u ovom trenutku ima Partizan.

Kako prenosi "Maxbet Sport", meč Partizana i Boteva otkazan je zbog manjih povreda i virusa koji je pogodio crno-bijele. Klupski čelnici i stručni štab Partizana donijeli su odluku da se naredni meč ne odigra, već da se crno-bijeli fokusiraju na utakmicu protiv Gangvona koja je zakazana za 22. januar i trebalo bi da bude generalna proba za nastavak sezone.

Partizan će prvenstvo nastaviti utakmicom protiv Radničkog iz Niša na svom terenu, a tokom proljećnog dijela sezone imaće obaveze samo u Superligi. Crno-bijeli proljećni dio prvenstva čekaju kao prvoplasirani tim na tabeli, jer su u jesenjem dijelu sezone osvojili bod više od Crvene zvezde, koja je višegodišnji uzastopni šampion.

Ipak, navijači Partizana zabrinuti su pred nastavak sezone jer pojačanja u igračkom kadru sporo stižu, a rezultati na pripremama nisu impresivni. Crno-bijeli su odigrali tri utakmice u Antaliji - remizirali su protiv mađarskog Đera (2:2), ubjedljivo poraženi od slovenačke Mure (3:0) i remizirali protiv poljskog Rakova (1:1).

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Botev prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC