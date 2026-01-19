Partizan zbog povreda i virusa otkazao utakmicu: Veliki problem na pripremama crno-bijelih

Trener Nenad Stojaković neće moći da vidi igrače Partizana na djelu protiv bugarskog Boteva.

Fudbalski klub Partizan i dalje je na pripremama u Turskoj, ali u Antaliji neće odigrati jednu od ranije zakazanih utakmica. Iako je bio plan da srpski predstavnik 21. januara nastupi protiv Boteva iz Plovdiva, meč protiv bugarskog tima je otkazan. Razlog za to je problem sa igračkim kadrom koji u ovom trenutku ima Partizan.

Kako prenosi "Maxbet Sport", meč Partizana i Boteva otkazan je zbog manjih povreda i virusa koji je pogodio crno-bijele. Klupski čelnici i stručni štab Partizana donijeli su odluku da se naredni meč ne odigra, već da se crno-bijeli fokusiraju na utakmicu protiv Gangvona koja je zakazana za 22. januar i trebalo bi da bude generalna proba za nastavak sezone.

Partizan će prvenstvo nastaviti utakmicom protiv Radničkog iz Niša na svom terenu, a tokom proljećnog dijela sezone imaće obaveze samo u Superligi. Crno-bijeli proljećni dio prvenstva čekaju kao prvoplasirani tim na tabeli, jer su u jesenjem dijelu sezone osvojili bod više od Crvene zvezde, koja je višegodišnji uzastopni šampion.

Ipak, navijači Partizana zabrinuti su pred nastavak sezone jer pojačanja u igračkom kadru sporo stižu, a rezultati na pripremama nisu impresivni. Crno-bijeli su odigrali tri utakmice u Antaliji - remizirali su protiv mađarskog Đera (2:2), ubjedljivo poraženi od slovenačke Mure (3:0) i remizirali protiv poljskog Rakova (1:1).