Partizan ni iz trećeg pokušaja nije pobijedio na pripremama: Debitovao Polter, isključen Demba Sek

Fudbaleri Partizana nisu pobijedili ni na trećoj prijateljskoj utakmici tokom pripremnog perioda u Antaliji.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd /screenshot

Fudbaleri Partizana još uvijek nemaju pobjedu na zimskim pripremama, a do sada su odigrana tri prijateljska meča. U trećoj provjeri Partizan je remizirao protiv Rakova iz Poljske (1:1), uz propuštenu veliku šansu da stignu do trijumfa. Crno-bijelima se u Turskoj priključio iskusni njemački napadač Sebastijan Polter, kojeg je trener Nenad Stojaković odmah gurnuo u vatru i po tome će se pamtiti ovaj susret.

Crno-bijeli su stigli do prednosti preko Matije Ninića, koji se sa desnog krila ubacio i postigao pogodak. Nije mu bilo teško da to uradi nakon što je sjajno ispratio akciju u kojoj je majstorstvo pokazao Milan Vukotić.

Međutim, nisu crno-bijeli izdržali do kraja, a izjednačujući pogodak vidjeli smo u 64. minutu.

Partizan je u prethodnoj provjeri poražen sa 3:0 od Mure, dok je sa Đerom remizirao 2:2. Do kraja pripremnog perioda crno-bijelima preostaju još dva prijateljske utakmice - protiv Boteva iz Plovdiva 21. januara i protiv Gangvona dan kasnije. Prvi meč u proljećnom dijelu sezone Partizan će igrati protiv Radničkog iz Niša, na svom terenu.