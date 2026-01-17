Stiže lider na pripreme Partizana: Alarm je već upaljen, Stojaković kaže da igrači moraju ovo da shvate

Trener Partizana Nenad Stojaković očekuje zahtjevan meč protiv poljskog Rakova i reakciju svojih izabranika.

Fudbaleri Partizana igraju treću kontrolnu utakmicu u nedelju od 15 časova protiv poljskog Rakova. Timu Nenada Stojakovića pridružiće se najnovije pojačanje u napadu, iskusni Nijemac Sebastijan Polter.

Trener crno-bijelih očekuje zahtjevan meč protiv kvalitetnog rivala, a nakon poraza od Mure upaljeni su alarmi u klubu iz Humske.

"Biće to zahtjevna utakmica, jer slijedi poslije niza teških treninga. Uzmimo u obzir i specifičnog protivnika koji igra agresivno i "visoko", a kvalitet je pokazao u Ligi konferencije, gdje je takmičenje završio na drugoj poziciji. Mi smo dosta radili, emitovali dobru energiju, igrači su pričali međusobno, napravili smo nekoliko sastanaka. Važno je da svako preuzme odgovornost za neke stvari koje se dešavaju, da shvatimo da su tim i zajedništvo najvažniji, jer nas vode ka cilju", rekao je Stojaković.

Već danas u Tursku stiže i Sebastijan Polter, a prema riječima Stojakovića, treba da donese iskustvo mladom timu, ali i radnu etiku na treninzima.

"Prevashodno, to je iskustvo igranja u Bundesligi. Način na koji trenira i zalaže se predstavljaće primjer igračima koji su već tu. Sigurno donosi određeni kvalitet u fazi napada, jer ima veliki broj utakmica u Bundesligi. Bitan je i način na koji će ljudi oko njega percipirati određene detalje, da bude jedan od lidera kada je riječ o svlačionici, na treningu, a nekad i na utakmici, naravno", zaključio je trener Partizana.

