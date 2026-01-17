Da li će Stefan Mitrović doći u Partizan?

Još nema tačnog odgovora da li će Stefan Mitrović stići u Partizan, ali iz Humske se i dalje nadaju.

Partizan sada slobodno radi na dovođenju igrača u tim, nakon što mu je ukinuta suspenzija. Iz Humske su već reagovali i doveli napadača, a sada ostaje pitanje hoće li stići pojačanje i u odbrani? Želja crno-bijelih je iskusni Stefan Mitrović (35), međutim stvari ne stoje najbolje kad je u pitanju bivši reprezentativac Srbije, a razlog je novac.

Iako je Partizan stupio u kontakt sa Mitrovićem i i dalje je u dosluhu sa fudbalerom, a trenutni član Genta izrazio spremnost da se vrati u domaći fudbal nakon više od decenije, glavni kamen spoticanja u pregovorima i dalje je novac. Sve ostalo između kluba i igrača ne predstavlja problem, ali finansijski zahtjevi zasad predstavljaju prepreku.

Prema informacijama Mocart Sporta, razlika između ponude crno-bijelih i trenutne zarade Stefana Mitrovića u Belgiji iznosi oko 500.000 evra. Klub iz Humske nudio je iskusnom štoperu godišnju platu od tog iznosa, dok Mitrović u Gentu zarađuje dvostruko više – oko milion evra godišnje. Tolika razlika u primanjima čini odluku o povratku u Srbiju znatno težom, čak i za igrača njegovog kalibra.

Rješenje: ili će Mitrović sniziti kriterijume i dobiti priliku da igra, ili će crno-bijeli odriješiti kesu.

Tokom karijere, Mitrović je branio boje Petržalke, Zbrojovke i Metalca, prije nego što je vrhunac dostigao u Kortrajku. Nakon toga je igrao za Benfiku, Valjadolid, imao prvi mandat u Gentu, zatim Strazbur i Hetafe, prije nego što se vratio u Belgiju. Prethodno je Mitrović stasavao u mlađim kategorijama Crvene zvezde, u kojima je bio od 2003. do 2008.

