Partizanu ukinuta suspenzija: Crno-bijeli konačno dobili dobru vijest, isplaćen je dug

Fudbalski klub Partizan više nema suspenziju i može da registruje nove igrače u Humskoj.

Izvor: MN PRESS

Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije ukinula je suspenziju koja je ranije bila izrečena Partizanu. To znači da klub iz Humske sada praktično može da registruje nove igrače bez ikakvih ograničenja, što je velika vijest za crno-bijele.

Prvog dana zimskog prelaznog roka, prvostepeni organ konstatovao je faktičko stanje i skinuo crno-bijele sa liste kažnjenih, javlja Sport klub. Partizan je blagovremeno dostavio dokaze o izmirenju duga prema bivšem prvotimcu Patriku Andradeu. Zbog toga kancelarija kluba iz Humske nije morala da djeluje u žurbi kako bi izbjegla potencijalne probleme u zimskom prelaznom roku, koji traje do 13. februara. Ipak, ubrzane aktivnosti bile su potrebne zbog monitoringa UEFA.

Uspjehom u izmirenju ključnog dugovanja, Partizan je preduprijedio neželjene posljedice i sada može mirno da se posveti prelaznom roku. Crno-bijeli već rade na promjenama u timu, pošto će se Nijemac Sebastijan Polter pridružiti ekipi na pripremama u Turskoj, a očekuje se još novih imena u Humskoj.

