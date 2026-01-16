logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Partizanu ga molili da ode, sad vrijedi 5 miliona evra: Crno-bijeli će se "opariti" na zaboravljenom igraču

U Partizanu ga molili da ode, sad vrijedi 5 miliona evra: Crno-bijeli će se "opariti" na zaboravljenom igraču

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Partizanu bi moglo da se posreći i da zaradi od fudbalera na kog je i zaboravio.

Partizan dobija 1.250.000 evra zbog Kevina Arijage Izvor: MN PRESS

FK Partizan na pragu je da zaradi od još jednog svog otpisanog igrača. Stigao je novac od prodaje Žoaa Grimalda, blizu je Partizan da proda i Nihada Mujakića u Tursku, dok bi neočekivan priliv novca mogao da stigne i od Kervina Arijage, iako je u pitanju fudbaler koji više nije ni član crno-bijelih.

Partizan ga je ljetos molio da ode i "usrećio" se kada je iz Levantea stigla ponuda od 500 hiljada evra, dok je u međuvremenu njegova vrijednost udesetostručena, javljaju mediji iz Španije.

Nezvanične informacije govore da je Đenova ponudila čak pet miliona evra za Arijagu i blizu je da ubijedi Levante da ga pusti za taj novac. Dobra vijest za Partizan je da će se i u Humskoj "opariti" ako se ovaj transfer ostvari, pošto je u ugovor ubačena klauzula po kojoj 25 odsto ide crno-bijelima.

To znači da bi Partizan zaradio još dodatnih 1.250.000 evra od igrača na koga je i zaboravio da je igrao u Humskoj u jesen 2024. Ukupno je odigrao 21 meč u Partizanu i zabilježio dvije asistencije, a treneri su ga koristili kao zadnjeg veznog i štopera, što je manje volio. Potom je otišao u Saragosu, gdje je ostavio dobar utisak na pozajmici, a ljetos je prešao u Levante gdje ove sezone ima 16 nastupa - i gol i asistenciju.

Kako sada stvari stoje, Levante je zainteresovan da proda Arijagu, ali će pokušati da "podigne" cijenu jer je svjestan da četvrtina ide u Partizan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal FK Partizan transferi Kevin Arijaga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC