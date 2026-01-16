U Partizanu ga molili da ode, sad vrijedi 5 miliona evra: Crno-bijeli će se "opariti" na zaboravljenom igraču

Partizanu bi moglo da se posreći i da zaradi od fudbalera na kog je i zaboravio.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan na pragu je da zaradi od još jednog svog otpisanog igrača. Stigao je novac od prodaje Žoaa Grimalda, blizu je Partizan da proda i Nihada Mujakića u Tursku, dok bi neočekivan priliv novca mogao da stigne i od Kervina Arijage, iako je u pitanju fudbaler koji više nije ni član crno-bijelih.

Partizan ga je ljetos molio da ode i "usrećio" se kada je iz Levantea stigla ponuda od 500 hiljada evra, dok je u međuvremenu njegova vrijednost udesetostručena, javljaju mediji iz Španije.

Nezvanične informacije govore da je Đenova ponudila čak pet miliona evra za Arijagu i blizu je da ubijedi Levante da ga pusti za taj novac. Dobra vijest za Partizan je da će se i u Humskoj "opariti" ako se ovaj transfer ostvari, pošto je u ugovor ubačena klauzula po kojoj 25 odsto ide crno-bijelima.

To znači da bi Partizan zaradio još dodatnih 1.250.000 evra od igrača na koga je i zaboravio da je igrao u Humskoj u jesen 2024. Ukupno je odigrao 21 meč u Partizanu i zabilježio dvije asistencije, a treneri su ga koristili kao zadnjeg veznog i štopera, što je manje volio. Potom je otišao u Saragosu, gdje je ostavio dobar utisak na pozajmici, a ljetos je prešao u Levante gdje ove sezone ima 16 nastupa - i gol i asistenciju.

Kako sada stvari stoje, Levante je zainteresovan da proda Arijagu, ali će pokušati da "podigne" cijenu jer je svjestan da četvrtina ide u Partizan.

