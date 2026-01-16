logo
Partizanov talenat otišao u Prvu ligu Srbije: Pola godine je čekao šansu u Humskoj

Partizanov talenat otišao u Prvu ligu Srbije: Pola godine je čekao šansu u Humskoj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Talentovani omladinac Vukašin Jovanović odlazi u Jedinstvo sa Uba nakon što u Partizanu nije dobio šansu.

Vukašin Jovanović raskida ugovor sa Partizanom Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan godinama je vjerovao da će talentovani Vukašin Jovanović biti dugoročno rješenje među stativama tima iz Humske, ali sada su sve manje šanse da se tako nešto desi. Nakon što je prethodnu sezonu mladi golman proveo na pozajmici u Jedinstvu sa Uba, a zatim jesen u tekućoj sezoni na tribinama stadiona u Humskoj, Jovanović ponovo napušta klub!

Očekuje se da Jovanović raskine ugovor sa Partizanom, koji ga nije ni poveo na pripreme u Tursku, a da zatim potpiše višegodišnju saradnju sa timom koji igra u Prvoj ligi Srbije. Crno-bijeli bi u tom slučaju zadržali određene procente od njegovog narednog transfera ili čak pravo preče kupovine - ukoliko se mladi golman prikaže u pravom svjetlu na terenu drugog ranga srpskog fudbala.

Jovanović je tokom jesenjeg dijela sezone propustio sve mečeve prvog tima Partizana, a samo se jednom našao na klupi za rezerve - bilo je to u prvom evropskom meču, protiv Oleksandrije, kada je branio Miloš Krunić, a Marko Milošević još nije bio u konkurenciji za tim.

Nije djelovalo tako prije samo šest mjeseci, kada je Partizan vratio Vukašina Jovanovića sa pozajmice iz Jedinstva. Činilo se da bi on mogao da dobije veću šansu, možda čak da bude zakucan u startnoj postavi na mečevima domaćeg prvenstva jer je bonus. To se nije desilo, pa je raskid saradnje sasvim očekivan.

Vukašin Jovanović je tokom prethodne sezone branio na 20 mečeva za Jedinstvo sa Uba i bio je jedan od najboljih igrača tog kluba u Superligi Srbije, tokom istorijske sezone. Između ostalog, dva puta je branio protiv Partizana, jednom protiv Crvene zvezde, a upisao je nastupe i protiv ostalih najvećih srpskih klubova - tri puta je sačuvao mrežu i primio 41 gol na tim mečevima.

Svojevremeno je Jovanović po jednom nastupao za U15 i U16 reprezentacije Srbije, zatim je čak 13 puta branio za nacionalni tim do 17 godina, a ima već osam nastupa u selekciji do 19 godina. Vukašin Jovanović rođen je 2007. godine i još ima pravo da nastupa za omladinsku selekciju.

