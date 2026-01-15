Kako će izgledati novi Partizan? Otišao najbolji igrač, stižu veterani, ali ima "rupa" u 11

Trener Partizana Nenad Stojaković imaće dosta problema da posloži tim tokom proljeća pošto je ostao bez najboljeg igrača Jovana Miloševića, a za sada je najavljeno da samo veterani stižu kao pojačanja.

FK Partizan riješio je najveću brigu i prošao januarski UEFA monitoring. Uz pomoć Vlade Srbije, Partizan je isplatio potraživanja bivših igrača u iznosu od 2,2 miliona evra, a najveći dio novca uplaćen je Patriku Andradeu. Igrač koga su u Humskoj već i zaboravili, bogatiji je za 1,6 miliona evra i tek poslije ove uplate na njegov račun FIFA će zvanično ukinuti crno-bijelima zabranu registrovanja novih fudbalera.

Iako je situacija u klubu finansijski i dalje loša, Partizan će morati da reaguje i ove zime pojača ekipu kako bi Stojaković mogao da se bori za šampionsku titulu, a trenutno je u dobroj poziciji pošto su crno-bijeli završili prvi dio sezone na prvom mjestu.

Ko je otišao iz Partizana?

Za početak, Partizan je ostao bez svog najboljeg fudbalera i od toga nije zaradio niti dinar. Nakon sjajnih godinu dana u Humskoj, Partizan je morao da "vrati" Jovana Miloševića u Štutgart, a oni su ga dali dalje u Verder. To je napravilo i te kako veliku rupu u timu Partizana jer će Stojaković morati uz pomoć "štapa i kanapa" da smisli kako da ga zamijeni.

Takođe, na mjesec dana ostao je i bez Nemanje Trifunovića za koga su pripreme već završene i najvjerovatnije će se na teren vratiti u trećem ili četvrtom kolu proljećnog prvenstva, dok je iz kluba na pozajmicu otišao i Ibrahim Zubairu.

Istina, Stojaković i nije računao na "Zubu", kao ni na Žoaa Grimalda od čije prodaje je zaradio 1,3 miliona evra, što je novac koji bi mogao da uloži u pojačanja, pošto se nije ni nadao da će nešto od otpisanog Peruanca dobiti poslije katastrofalnih izdanja u Beogradu.

Ko bi još mogao da ode iz Partizana?

Za sada iz Partizana tvrde da niko od "djece" nije na prodaju. To podrazumijeva da bi Nikola Simić, Ognjen Ugrešić, Vanja Dragojević, Bogdan Kostić i Andrej Kostić trebalo da ostanu, međutim Partizan je pritisnut uza zid i vjerovatno će makar jednog od njih morati da "žrtvuje".

Ideja je bila prvobitno da niko od ovih igrača ne može da ode ako se ne ispuni visoka klauzula iz ugovora, dok je sada moguće ipak da to ne bude u slučaju Andreja Kostića.

Za talentovanog napadača iz Crne Gore postoji ponuda Milana i Partizan navodno traži 12 miliona evra i procente za njega. To je manje od 20 miliona evra koliko glasi klauzula, ali s obzirom na finansijsku situaciju i te kako će ovaj novac značiti u Humskoj. Posebno jer je i pitanje da li bi neko i na leto došao sa 20 miliona evra.

Ideja je doduše da se zamoli Milan da Kostić ostane makar do ljeta u Partizanu, pošto je situacija u napadu alarmantna jer je i Milošević otišao, a njegov odlazak automatski bi stopirao i transfere ostalih igrača.

Hoće li Partizan ikoga dovesti?

Za sada se priča samo o odlascima, što ne bi trebalo da bude slučaj kod ekipe koja napada šampionsku titulu. Do današnjeg dana Partizan nije doveo niti jedno pojačanje, s tim da je prekomandovao "klince" iz omladinskog tima i nešto iskusnijeg od njih Marka Lekića, najboljeg strijelca Teleoptika.

U pitanju je 22-godišnjak koji će na pripremama u Turskoj probati da se nametne, ali je svakako "bekap" opcija, dok bi mjesto u špicu trebalo da dobije iskusni napadač Sebastijan Polter (34) iz Njemačke.

Uz njega, Partizan mjerka još dvojicu iskusnih igrača i vodi pregovore sa njima. Jedan je štoper Stefan Mitrović (35) koji bi kao slobodan agent došao iz Genta, dok je drugi zadnji vezni Saša Zdjelar (30) koji već duže vrijeme trenira u Partizanu i nada se da će dobiti ponudu iz inostranstva. Ukoliko ode Karabeljov, kako se spekulisalo, Partizan bi doveo Zdjelara.

Kako će onda Partizan izgledati na proljeće?

Za sada na pripremama to nije bilo dobro, Partizan je remizirao protiv Đera (2:2) i izgubio ubjedljivo od Mure (3:0), dok smo vidjeli da Stojaković ostaje vjeran svojoj formaciji 4-3-3-1 koju je naslijedio od Srđana Blagojevića.

Marko Milošević, uprkos kiksevima, ostaje prvi izbor na golu, a u zadnjoj liniji su sigurni lijevi bek Milan Roganović i štoper Nikola Simić. Drugo štopersko mjesto zavisi od dolaska Stefana Mitrovića, koji bi u tom slučaju vjerovatno igrao prije Stefana Milića, dok je na lijevom beku "otvorena audicija".

Mario Jurčević još izlazi iz povrede, testiran je i Stefan Petrović, međutim možda će Partizan morati i tu da reaguje kupovinom, prosto da ne rizikuje tokom proljeća.

U veznom redu ćemo najviše gledati Vukotića, Ugrešića i Dragojevića, sada je na desnom boku konkurenciju dobio Sek u vidu Matije Ninića, dok je na lijevom Bogdan Kostić prvi izbor do povratka Nemanje Trifunovića. I tu je moguće da bude nekih promjena...

Što se tiče napada, trenutno je Andrej Kostić napredovao do mjesta prve devetke, a vidjećemo da li će njegov potencijalni odlazak u Milan nešto promijeniti, dok su tu "svježi" Polter i Lekić.