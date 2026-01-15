Italijani tvrde da je Partizan prodao fudbalera: Evropski velikan šalje milione u Humsku

Navodno, Partizan i Milan postigli dogovor oko transfera Andreja Kostića, što znači da Nenad Stojaković ostaje i bez trećeg napadača u ovom prelaznom roku.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan ima velikih finansijskih problema i hitno mu je potreban novac kako bi prošao UEFA monitoring i skinuo sankcije FIFA zbog kojih ne može da licencira nove igrače, a u Humskoj još nije završen veliki zimski transfer. Klub je napustio Jovan Milošević (19) koji je tokom jeseni bio najbolji igrač Partizana, ali je on bio na pozajmici iz Štutgarta i taj rastanak crno-bijeli nisu mogli da naplate.

Partizan bi klupsku kasu mogao da napuni prodajom nekog od svojih talentovanih fudbalera, a u klubu već dosta dugo vagaju ponude za fudbalere poput Nikole Simića, Ognjena Ugrešića, Andreja Kostića... Upravo je crnogorski napadač ponovo u centru pažnje, jer mediji iz Italije tvrde da je njegov transfer u Milan sve bliži realizaciji!

Novinar portala "Calciomercato" Danijele Longo tvrdi da su čelnici Milana ponovo uspostavili kontakte sa Partizanom, kako bi već u januarskom prelaznom roku završili transfer bivšeg napadača Budućnosti iz Podgorice. Navodno, Milan je sada naišao na dosta blaži stav u Humskoj, pa Italijani očekuju da bi posao mogao da bude završen, a da Kostićev transfer iznosi manje od 5.000.000 evra - što je cifra ispod koje Partizan nikako nije želio da ide u prethodnom periodu.

Novinar Karlo Pelegati tvrdi da su već dogovoreni svi detalji transfera koji bi trebalo da iznosi oko 4.500.000 evra, a da će se mladi fudbaler ubrzo priključiti mladom timu Milana. Podsjećamo, nedavno se pisalo da je Kostić dogovorio uslove sa italijanskim velikanom i da se samo čeka kako će klubovi naći zajednički jezik.

Ukoliko Andrej Kostić u narednim danima napusti Humsku, biće to nezabilježen prelazni rok u istoriji Partizana. Pored Jovana Miloševića čija je pozajmica istekla i Andreja Kostića koji bi u tom slučaju bio prodan, klub je napustio i Dušan Jovanović, treći napadač koji je tokom jeseni bio dio prvog tima. On je nedavno pojačao Železničar iz Pančeva, u kojem očekuje veću minutažu nego što je imao u prvom dijelu sezone.

To znači da će Nenad Stojaković u prolećnom dijelu sezone imati potpuno rekonstruisanu napadačku liniju tima. Pripremama prvog tima tokom januara priključeni su Dušan Radović, Pavle Cvijović i Marko Lekić, ali je jasno da oni ne mogu da budu prve opcije. Možda je rješenje beloruski fudbaler iz CSKA, a možda u Humskoj imaju i neko iznenađenje...