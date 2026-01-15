Partizan ponovo krenuo po Sašu Zdjelara

Partizan sve čini da u svoje redove vrati Sašu Zdjelara, bivšeg igrača ovog kluba.

Partizan tokom zimske pauze naporno radi, nakon što se govorilo o iskusnom Stefanu Mitroviću koji bi mogao da postane dio tima Nenada Stojakovića, sada se pojavilo još jedno ime. Saša Zdjelar je blizu povratka u Humsku, o ovome se već govorilo, ali čini se da je sada više nego realno da se vrati u tim.

Stresan jučerašnji dan za Partizan - u drugoj pripremnoj utakmici u turskom Beleku protiv pretposljednjeg tima slovenačkog prvenstva Mure poražen je ubjedljivim rezultatom 3:0. Stanje u Parnom valjku se komplikuje i jasno je da će ovaj tim teško sačuvati titiulu šampiona Srbije koji je na polusezoni zaradio.

Ipak, klub ne miruje po pitanju pojačanja. Sport klub saznaje da se uprava "Parnog valjka" intenzivno angažovala oko povratka Saše Zdjelara, bivšeg kapitena, a šanse za njegov dolazak u Partizan značajno su porasle. Jedna od najvećih želja rukovodstva Partizana je povratak provjerenog veziste, navodi se.

Zdjelar već nekoliko mjeseci trenira na terenima Sportskog centra "Zemunelo". U početku se o njegovom povratku nije mnogo govorilo, ali se situacija s vremenom promijenila, jer Zdjelaru polako ponestaju adekvatne opcije u inostranstvu. Slobodan je od avgusta prošle godine, kada je raskinuo ugovor sa ruskim Zenitom.

Zdjelar je crno-bijeli dres nosio četiri i po godine (2018–2022) i u tom periodu sa Partizanom osvojio dva Kupa Srbije. Tokom karijere branio je i boje OFK Beograda, Olimpijakosa, Majorke, CSKA iz Moskve i Zenita.

